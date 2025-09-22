為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    職場惡同事打人還丟冥紙詛咒 男清潔員判刑3月又拘役15日

    彰化楊姓清潔工毆打同事，被告後還撒冥紙抗議，其惡人行依傷害罪、恐嚇罪判刑3月徒刑及拘役15日。（資料照）

    彰化楊姓清潔工毆打同事，被告後還撒冥紙抗議，其惡人行依傷害罪、恐嚇罪判刑3月徒刑及拘役15日。（資料照）

    2025/09/22 15:11

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣楊姓男子在某公所擔任清潔員，日前在某公園清潔時，突然將謝姓女同事推到，不斷揮拳猛打，甚至持掃把敲擊頭部，還放話「要讓妳瞎掉」、「要殺死妳全家」等語，事後謝女提告傷害，一審依傷害罪判刑3月，未料楊男仍心懷不滿，竟跑到謝女住處撒冥紙，二度被告上法院，再因恐嚇危害安全罪遭判拘役15日。

    判決書指出，楊男與謝女都是「安心就業上工計畫」人員，去年9月22日上午被分配至1處公園進行環境清潔，過程中楊男突然推倒謝女，跨坐在她身上，揮拳毆打頭臉，還撿起樹枝恐嚇「要讓妳瞎掉」，並咬傷謝女手部，其他同事見狀阻止，楊男仍持掃把敲打謝女頭部，造成頭部鈍傷、唇部撕裂傷等，還口出惡言「要拿槍去妳家」、「殺死妳全家」，令謝女驚恐不已。

    彰化地院審理，楊男辯稱是因謝女先用垃圾夾攻擊他，才會反擊。法官查驗其傷勢與供述不符，且在場證人也未見謝女先動手，否認「正當防衛」說法，最後依傷害罪判刑3月。

    然而，判決後楊男仍不斷懷恨在心，今年4月騎機車到謝女住處外撒冥紙恐嚇報復，再度把謝女嚇壞。事後楊男辯稱，「因為心情不好，想到她害我被罰3個月的勞役，所以就撒冥紙」、「我知道這樣做是錯了」等語。

    法官審理認為，楊男不僅當眾施暴，事後還以低俗方式報復，態度惡劣，審酌楊男犯後至今始終未與謝女和解，依恐嚇危害安全罪判拘役15日。

