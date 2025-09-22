為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    澎湖海域突現24990包私菸 全數泡水將銷毀

    澎湖海域出現許多太空包，並發現一箱私菸。（澎湖海洋保育志工團提供）

    2025/09/22 15:18

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖毛司嶼傳出大量糠蝦聚集，吸引鯨鯊及鬼蝠魟2大珍貴保育類動物「同框」演出，造成海洋巡航熱潮，澎湖海洋保護志工團隊協同享飛影像工作室連續2度出海拍攝，除了紀錄珍貴海洋生物出沒影像之外，卻有「意外」收穫，在海面上發現有很多太空包，並有1箱完整私菸，返港後交給第七岸巡隊接手處理。

    無獨有偶的是，澎湖海巡隊PP-3519艇18日中午12時50分，在東吉東南1.2浬海域，拾獲無主私菸18500包，皆有泡水情形，經查為中國紅塔山等品牌香菸；同日下午4時5分海巡隊PP-10091艇，在東吉東北4.5浬海域，拾獲無主私菸共計6490包，皆有泡水情形，經查同為紅塔山等品牌私菸。

    私菸外觀包裝與種類應屬同一批私菸，經與澎湖縣政府財政處人員共同清點後，共計私菸24990包，全案依菸酒管理法第57條移請澎湖縣政府財政處接手處理。

    這批疑似為海上私菸走私拋棄貨品，由澎湖縣政府財政處接手，將其移往倉庫暫存，由於所有私菸全部都已泡水，已無再利用價值，未來將擇期進行銷毀，只是私菸範圍由澎湖南海延伸至北海，數量應不少，但因「風王」樺加沙颱風來襲，今（22）日下午已發佈禁海令，船隻不得出入港，無法進一步擴大搜索。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    拾獲私菸，全數交給第七岸巡隊移交澎湖縣政府財政處。（澎湖海洋保育志工團隊提供）

