桃園婦愛車失竊搞烏龍 警協尋1小時……真相超傻眼

桃園婦誤以為愛車失竊搞烏龍，警協尋1小時在鄰居家的車庫找到車。（記者李容萍翻攝）

2025/09/22 15:00

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市1名66歲盧姓婦人向警方報案機車失竊，楊梅警分局頭洲派出所獲報展開調查，調閱監視器追查行車軌跡，但並未發現可疑人物，後來地毯式搜索，才發現原來盧婦將機車停在鄰居家門前擋路，鄰居暫時移置卻忘記歸位，婦人與鄰居對於鬧出失竊烏龍相當不好意思，更感謝員警在大熱天積極協助，順利讓愛車「失而復得」。

頭洲派出所警員黃偉璇及何羿樵昨（21）日上午10點許接獲報案，盧婦指稱上午9點30分騎乘機車返家後，將車輛停放在楊梅區和平路住家門口附近，1小時後準備再度外出時，竟發現機車不翼而飛，焦急之下立即撥打電話請求警方幫忙。

請繼續往下閱讀...

2警獲報後調閱周遭監視器同時追查行車軌跡，並未發現有陌生人騎乘該車的畫面，由於可能是婦人忘記停放的位置，於是沿著婦人可能出入的範圍地毯式搜尋。尋找一陣後，竟在鄰居住家前的車庫發現這輛失蹤1小時的機車，正當2警納悶時，鄰居解釋因該機車擋住出入，所以暫時將其移入屋內車庫，後續一忙卻忘了歸位才造成誤會。

楊梅警分局長張仁傑提醒，民眾停放車輛時可隨手拍照記錄停放位置與周邊環境，避免因一時忘記或誤會造成困擾；同時應注意將龍頭上鎖並隨身攜帶鑰匙防竊案。另呼籲遇有可疑情況務必即時通報，警方將第一時間到場提供協助，持續守護民眾財產安全。

桃園婦誤以為愛車失竊搞烏龍，警協尋1小時在鄰居家的車庫找到車。（記者李容萍翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法