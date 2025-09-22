苗縣警局表揚阻詐有功行員 鍾東錦將擇優再頒贈榮譽苗栗縣民獎章

鍾東錦也表揚今年1至8月期間攔阻詐騙成效優異的前五名金融機構（記者張勳騰攝）

2025/09/22 14:47

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警察局今（22）日舉辦「金融機構表揚暨阻詐成果影片發布記者會」，由縣長鍾東錦頒獎表揚5家阻詐有功銀行代表，並播放阻詐真實案例影片，讓社會大眾看見第一線員警與金融機構行員通力合作，守護民眾辛苦積蓄的過程。鍾東錦指出，未來將擇優遴選阻詐有功的優秀金融機構行員，頒給榮譽縣民獎章，表彰他們幫苗栗縣守住血汗錢。

苗栗縣警局長王森瑒指出，去年7月起為激勵金融機構行員聯防阻詐，保障民眾血汗錢，縣長鍾東錦加碼提高1倍之阻詐獎勵，發放4000到1萬元禮券。獎勵措施提升後，有效激勵行員積極執行關懷提問與即時通報工作。

王森瑒表示，近年詐騙手法不斷翻新，投資詐騙、假銀行貸款、假交友詐騙頻繁發生。詐騙集團會要求被害人臨櫃匯款，所幸在警方積極宣導與銀行主動查覺下，許多可疑交易及時被攔阻。統計今年1至8月，警銀合作共成功攔阻253件詐騙案件，攔阻金額高達2億4千萬餘元，及時守護縣民的財產安全。

苗栗縣警局也剪輯員警與金融機構協力攔阻詐騙的執勤影像，製作成果影片，呈現員警與金融機構行員在辨識出民眾疑似遭詐，耐心勸導被害民眾，識破詐騙集團的話術。期望透過影片提醒民眾提高防詐意識，同時感謝金融機構行員及員警的辛勞付出。

鍾東錦強調，打擊詐騙，現在是國家非常重要的施政之一，苗栗縣政府非常重視打詐工作，縣府提高金融機構阻詐獎勵，多編一點預算，卻提高行員的警覺心，協助阻詐好幾億元，未來將擇優幾位阻詐優秀金融機構行員，頒發榮譽縣民獎章及獎品，表彰他們守住縣民一生的血汗錢，不會被詐騙集團騙走。

鍾東錦也頒獎表揚年1至8月攔阻詐騙成效優異的前五名金融機構，分別為苗栗郵局、台灣銀行頭份分行、國泰世華銀行苗栗分行、中國信託銀行頭份分行、台灣土地銀行苗栗分行。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

苗栗縣警局刑警大隊人員說明警方與金融機構合作打詐的機制。（記者張勳騰攝）

苗栗縣警局長王森瑒指出，未來將持續強化與金融機構的合作機制，不僅加強行員識詐培訓，也會透過社區宣導等多元管道，提升民眾對詐騙的警覺心。（記者張勳騰攝）

