綠能跨域防貪研討 打擊綠能不法

2025/09/22 14:58

〔記者蘇福男／高雄報導〕綠能產業經常引來黑白道覬覦，嚴重阻礙產業發展，高雄和橋頭地檢署聯合高雄市政府政風處舉辦「綠能透明．永續廉能－跨域防貪研討會」，針對「公務員貪瀆」、「民意代表違法勒索財物」和「組織幫派或民間人士介入」等3種主要綠能犯罪類型 ，展開跨界意見交流。

這項研討會跨域集結檢察、政風、高市府經發局、海洋局及相關業管局處以及發展綠能重點區公所，並外聘台灣透明組織協會理事蕭宏金、中山大學教授陳以亨、律師范家振、檢察官段可芳，擔任高檢署規劃彙編「綠能防貪指引手冊」審查委員，會中藉由蒐集目前判決或起訴的綠能違法案例，透過各自專精領域切入焦點座談，與會者提出實務運作上的廉政潛存風險，研擬相應防制作為。

橋檢檢察長張春暉表示，之前任職雲林地檢署檢察長時，曾聽聞綠能外商因不肖分子不法介入綠能產業，不敢來台投資，希望在各方共同努力下，弊案不再層出不窮，針對公務員貪瀆類型，段可芳分享她在雲林地檢署偵辦相關案件經驗，建議設置全國性綠能平台，提供施工期程等資訊透明性，蕭宏金則建議對公務人員進行「抗壓與拒絕不當干預」訓練。

陳以亨建議可嘗試透過區塊鏈串聯方式，有越多人參與、越開放透明，就越不敢有人介入，范家振則建議業者應主動通報不法，綠能犯罪案件重點在於如何讓綠能廠商願意信任政府並通報，因此不定期主動聯訪綠能廠商也十分重要。

雄檢檢察長黃元冠總結表示，透過APP檢舉、建立漁電共生審查標準流程、成立施工輔導查核小組、導入AI監督、表揚改造流程有功公務員及契約明訂廠商如有不法行為，沒有主動通報應課予扣除工程款等，都值得各機關單位參考，他重申「公益揭弊者保護法」已上路施行，鼓勵知情人士勇於檢舉不法，使檢察機關可機先掌握，有效打擊綠能不法。

