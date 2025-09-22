為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    綠能跨域防貪研討 打擊綠能不法

    高雄和橋頭地檢署聯合高雄市政府政風處舉辦「綠能透明．永續廉能－跨域防貪研討會」。（高雄地檢署提供）

    高雄和橋頭地檢署聯合高雄市政府政風處舉辦「綠能透明．永續廉能－跨域防貪研討會」。（高雄地檢署提供）

    2025/09/22 14:58

    〔記者蘇福男／高雄報導〕綠能產業經常引來黑白道覬覦，嚴重阻礙產業發展，高雄和橋頭地檢署聯合高雄市政府政風處舉辦「綠能透明．永續廉能－跨域防貪研討會」，針對「公務員貪瀆」、「民意代表違法勒索財物」和「組織幫派或民間人士介入」等3種主要綠能犯罪類型 ，展開跨界意見交流。

    這項研討會跨域集結檢察、政風、高市府經發局、海洋局及相關業管局處以及發展綠能重點區公所，並外聘台灣透明組織協會理事蕭宏金、中山大學教授陳以亨、律師范家振、檢察官段可芳，擔任高檢署規劃彙編「綠能防貪指引手冊」審查委員，會中藉由蒐集目前判決或起訴的綠能違法案例，透過各自專精領域切入焦點座談，與會者提出實務運作上的廉政潛存風險，研擬相應防制作為。

    橋檢檢察長張春暉表示，之前任職雲林地檢署檢察長時，曾聽聞綠能外商因不肖分子不法介入綠能產業，不敢來台投資，希望在各方共同努力下，弊案不再層出不窮，針對公務員貪瀆類型，段可芳分享她在雲林地檢署偵辦相關案件經驗，建議設置全國性綠能平台，提供施工期程等資訊透明性，蕭宏金則建議對公務人員進行「抗壓與拒絕不當干預」訓練。

    陳以亨建議可嘗試透過區塊鏈串聯方式，有越多人參與、越開放透明，就越不敢有人介入，范家振則建議業者應主動通報不法，綠能犯罪案件重點在於如何讓綠能廠商願意信任政府並通報，因此不定期主動聯訪綠能廠商也十分重要。

    雄檢檢察長黃元冠總結表示，透過APP檢舉、建立漁電共生審查標準流程、成立施工輔導查核小組、導入AI監督、表揚改造流程有功公務員及契約明訂廠商如有不法行為，沒有主動通報應課予扣除工程款等，都值得各機關單位參考，他重申「公益揭弊者保護法」已上路施行，鼓勵知情人士勇於檢舉不法，使檢察機關可機先掌握，有效打擊綠能不法。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播