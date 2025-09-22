冒用黃偉哲大頭貼散布放颱風假不實消息 女高中生函送裁處

台南市長黃偉哲大頭貼遭冒用，昨晚在網路傳出台南放颱風假的不實消息，經南市刑大追查，約談就讀高一的女學生到案說明，女學生已刪除貼文並表示純屬開玩笑，警方依照違反社會秩序維護法第63條函送法院裁處。（記者王涵平翻攝）

2025/09/22 14:31

〔記者王涵平／台南報導〕台南市長黃偉哲大頭貼遭冒用，昨晚在網路傳出台南放颱風假的不實消息，經南市刑大追查，約談就讀高一的女學生到案說明，女學生已刪除貼文並表示純屬開玩笑，警方依照違反社會秩序維護法第63條函送法院裁處。另有一則貼文則為假帳號，遭檢舉後已下架。

女學生在發布放颱風假的不實訊息後，雖將貼文下架，並貼文表示「您好我是發布那篇文章的作者，內容屬於不實訊息，當下經過他人提醒已經刪除貼文請問能不走法律程序嗎？造成社會大眾的困擾真的很抱歉。當下只是帶著開玩笑的心態並無熟慮就發了這篇文章，非常抱歉，保證不會再犯對不起。」但已涉社維法第63條其中之一「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

黃偉哲昨晚在臉書貼文指出，「針對民眾冒用我的大頭貼，發布颱風停班課一事，市刑大獲報已展開調查」。依據災害防救法第53條，明知為有關災害之不實訊息而為第29條第1項之通報者，科新台幣30萬元以上50萬元以下罰金。散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。呼籲民眾切勿以身試法。

