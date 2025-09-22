為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    冒用黃偉哲大頭貼散布放颱風假不實消息 女高中生函送裁處

    台南市長黃偉哲大頭貼遭冒用，昨晚在網路傳出台南放颱風假的不實消息，經南市刑大追查，約談就讀高一的女學生到案說明，女學生已刪除貼文並表示純屬開玩笑，警方依照違反社會秩序維護法第63條函送法院裁處。（記者王涵平翻攝）

    台南市長黃偉哲大頭貼遭冒用，昨晚在網路傳出台南放颱風假的不實消息，經南市刑大追查，約談就讀高一的女學生到案說明，女學生已刪除貼文並表示純屬開玩笑，警方依照違反社會秩序維護法第63條函送法院裁處。（記者王涵平翻攝）

    2025/09/22 14:31

    〔記者王涵平／台南報導〕台南市長黃偉哲大頭貼遭冒用，昨晚在網路傳出台南放颱風假的不實消息，經南市刑大追查，約談就讀高一的女學生到案說明，女學生已刪除貼文並表示純屬開玩笑，警方依照違反社會秩序維護法第63條函送法院裁處。另有一則貼文則為假帳號，遭檢舉後已下架。

    女學生在發布放颱風假的不實訊息後，雖將貼文下架，並貼文表示「您好我是發布那篇文章的作者，內容屬於不實訊息，當下經過他人提醒已經刪除貼文請問能不走法律程序嗎？造成社會大眾的困擾真的很抱歉。當下只是帶著開玩笑的心態並無熟慮就發了這篇文章，非常抱歉，保證不會再犯對不起。」但已涉社維法第63條其中之一「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

    黃偉哲昨晚在臉書貼文指出，「針對民眾冒用我的大頭貼，發布颱風停班課一事，市刑大獲報已展開調查」。依據災害防救法第53條，明知為有關災害之不實訊息而為第29條第1項之通報者，科新台幣30萬元以上50萬元以下罰金。散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。呼籲民眾切勿以身試法。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播