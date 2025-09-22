為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    澄清湖2死2傷車禍 肇禍駕駛無手排駕照、雇主肇責更重

    高雄市澄清湖2死2傷車禍，肇事小貨車駕駛無手排車駕照。（資料照）

    高雄市澄清湖2死2傷車禍，肇事小貨車駕駛無手排車駕照。（資料照）

    2025/09/22 14:17

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市鳥松區文前路2死、2傷重大車禍，檢方調查發現，失控肇事小貨車駕駛郭男，無手排車駕照，與其蔬果公司黃姓雇主，分別涉犯過失致死罪嫌，諭知20、40萬元交保。

    昨天澄清湖重大車禍，由橋頭地檢署外勤檢察官嚴維德負責相驗，同時指揮警方現場採證、調閱及查扣相關證物，經檢察官於今天上午在市立殯儀館相驗2名死者遺體，並複訊駕駛郭男及雇主黃男，諭知郭涉犯過失致死罪，交保20萬元，黃姓雇主明知郭無手排車駕照，仍雇用郭駕駛手排貨車出勤，交保40萬。

    警方昨天上午11時獲報，鳥松區文前路發生自小貨車轉彎擦撞對向騎士交通事故。經瞭解，28歲自小貨車駕駛郭男沿文前路（往仁武方向）行駛時，過彎不慎失控，擦撞對向機車36歲騎士潘女及同車61歲潘母及3歲姪女（哥哥女兒），小貨車撞上澄清湖護欄側翻，還轉了180度才停止，機車嚴重毀損，現場一片狼藉。

    61歲潘姓婦人被撞後掉進澄清湖，119救護人員救起已呈OHCA狀態，潘姓女騎士多處開放性傷口，母女倆送醫傷重不治，3歲女童骨折、意識清醒，郭男身上有擦挫傷。

    檢警排除郭男酒駕、毒駕，郭男向警方表示，原本要去運送蔬果，行經肇事地點轉彎時，突然偏向對向車道，他疑驚嚇忘記當下情景。警方初步研判為自小貨車過彎失控駛入對向車道導致肇事。

