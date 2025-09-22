時速破百！ 桃園男違規拒檢逆向闖紅燈13次 撞上警車遭逮

桃園張姓男子騎機車拒檢逃逸逆向闖紅燈13次，撞警車遭逮。（記者李容萍翻攝）

2025/09/22 13:20

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名42歲張姓男子騎車今（22）日凌晨行經中壢區龍岡路時違規拒檢，一路高速逆向、甚至闖紅燈13次，時速一度破百公里；警方一路跟隨示意攔停，張男行經環中東路時，因車速過快撞上攔截的警用巡邏車，導致巡邏車車頭嚴重毀損、機車撞到面目全非，張男送醫後無大礙。

經警方檢視，張男手臂上有針孔痕跡，不排除有施用毒品後騎乘機車可能，訊後依公共危險罪移送偵辦；至於是否涉及施用毒品駕車部分，待抽血檢驗後再行釐清。

請繼續往下閱讀...

中壢警分局員警於今凌晨2點40分許，巡邏行經龍岡路時，張男自龍岡路口騎車經過，見員警注視隨即心虛加速闖紅燈逃逸；員警立即開啟警鳴器、警示燈示意攔停，但張男持續拒檢，沿途於環中東路逆向6次、闖紅燈13次，車速更一度突破時速百公里。

張男最後行經環中東路75號前，因車速過快未能及時減速，直接撞上攔截的巡邏車，導致警車擋風玻璃與車頭毀損，張男則受有骨折、擦挫傷等傷勢，送醫後無大礙。

中壢警分局長林鼎泰強調，張男在短短數分鐘內，多次高速逆向、連闖紅燈，完全漠視其他用路人生命安全，警方將依法嚴辦，呼籲民眾切勿以身試法，以維護公眾安全。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

桃園張姓男子騎機車拒檢逃逸逆向闖紅燈13次，撞警車遭逮。（記者李容萍翻攝）

桃園張姓男子騎機車拒檢逃逸逆向闖紅燈13次，撞警車遭逮。（記者李容萍翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法