    社會

    「最美董座」涉九州案2度遭限制出境 嘆在台已身敗名裂

    有「最美董座」稱號的徐培菁，今天針對檢察官疑涉不當訊問出庭，強調將配合調查。（記者陳建志攝）

    2025/09/22 13:12

    〔記者陳建志／台中報導〕有「最美董座」稱號的徐培菁，遭檢方指控牽涉九州博弈集團案，目前以300萬元交保，徐培菁今年5月指控，台中地檢署檢察官張時嘉偵辦九州博弈集團案過程，涉利用職權、不當訊問，台中高分檢檢察官今天以證人身分傳問徐培菁及訊問當時在場的兩位律師，徐表示會配合調查，不過對於近日又被二度境管，懷疑是被報復，強調自己已身敗名裂，此舉根本是讓她無法生存。

    台中地檢署偵辦九州博弈集團案，起訴「博弈教父」陳政谷等33人，全案被視為關鍵角色的徐培菁，指控檢察官張時嘉涉嫌不當問訊，問她：「妳為什麼幫陳政谷奔走？妳也沒有拿錢來給我啊！」、「我真的很想私下和妳成為朋友。」問訊內容形同暗示索賄及言語性騷，完全與案情無關。

    台中地檢署、台中高分檢均啟動調查分案偵辦，7月間中檢將調查報告呈報台中高分檢，今天台中高分檢檢察官以證人身分傳問徐培菁及訊問當時在場的兩位律師到案說明。

    對於張檢察官涉嫌「撩妹」，徐培菁強調自己身為女性，也是此案被告，在庭上這些狀況讓她覺得不舒服，並造成她身心靈有重大感受是事實，無懼任何司法審判，將會配合調查。

    不過對於因九州博弈案，本月8日被二度限制出境、出海，徐培菁表示，限制出境的理由是說她出國太多次，但這是因為國外有工作需求，且每次出國都很快回台灣，現在將他限制出境根本是讓她無法生存，因為自己現在在台灣已經身敗名裂，總是要在國外接案工作，感嘆「到底是不是被報老鼠冤？」。

    徐培菁有「最美董座」的稱號。（資料照）

