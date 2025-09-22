外籍車手大舉來台提領贓款 警政署雙管齊下全面防制

警政署。（資料照）

2025/09/22 12:41

〔記者王冠仁／台北報導〕近期全台各地都出現許多外籍車手大軍，到各地銀行、便利商店的自動提款機提領詐騙贓款，警方近來查獲到的外籍車手人數也激增，前年、去年與今年1至9月，警方分別查獲89名、753名、1066名外籍車手。對此，警政署表示，目前正以宣導、執法兩個面向來因應外籍車手大舉來台的情況。

警政署說，針對外籍人士用假觀光名義來台當車手，警政署與各駐台館處合作，加強各國僑民犯罪預防宣導。例如詐騙集團多會鎖定「來台免簽證國家」及「通曉中文」的華人，並利用當地的社群網站張貼求職廣告等手段，利誘該外籍人士來台擔任車手。警政署會持續透過各駐台館處協助在其母國加強宣導，勿輕信賺快錢的廣告，避免成為詐欺集團犯罪成員的一員。

至於在台僑民，警政署也製作相關防詐資訊，提供駐台館處以其母語加強宣導，避免受騙而成為詐欺幫助犯，並鼓勵僑民發現疑似詐欺車手的活動，踴躍向警方檢舉，以免更多人受害。

警政署表示，在執法方面，警政署也強化國際合作，加強情資交換，共同打擊犯罪，運用現行協作及情資整合機制，向上追查車手幕後集團，遇有涉及跨國犯罪集團之情資，透過本署駐外聯絡官機制，進行情資共享，強化防制及查緝作為。

