    首頁　>　社會

    外籍車手被抓 不僅噴鉅額罰金還要關1~12年

    彰化縣警局長陳明君指出，外籍車手有增加趨勢。（資料照）

    彰化縣警局長陳明君指出，外籍車手有增加趨勢。（資料照）

    2025/09/22 12:31

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局今年迄今查獲外籍車手276人，比去年同期暴增逾18倍，外籍人士或移工充當車手，所付出的代價不是只有被抓到後遭解雇，還可能面臨1至12年不等的刑責，刑事局最近破獲的一個越籍車手團，越籍移工一審就被重判12年餘；此外，若居留證、護照、銀行帳戶及門號SIM卡提供給詐團，成為人頭戶或詐騙集團的共犯，不僅要坐牢，還要賠償被害人的金錢損失。

    彰化縣某分局今年6月間接獲農會行員通報，發現1名外籍男子在ATM前反覆操作提款後騎車離去，疑似為詐騙集團車手，警方獲報後尾隨伺機攔停，經查該男子為來台就學的越南籍學生，應詢時供稱，是透過社群平台認識某「工作仲介」，聲稱只要幫忙至銀行ATM提款，即可獲得每天數千元酬勞，全案查扣手機、提款卡及17萬元贓款等證物。

    這名外籍學生不僅要面臨退學、坐牢、賠償，刑滿出獄後還要被驅逐出境。警方指出，與詐欺相關的刑責包括有刑法第339條、339之4條，洗錢防制法第2條、第19條，以及詐欺犯罪危害防制條例第43、44條等，不論本國人或外籍人士都適用；刑度從1年至12年不等，更將併科鉅額罰金。

    據了解，彰化警方所查獲的276名外籍車手當中，還有不少是逃逸移工，抓不勝抓，此外，外籍車手短暫停留台灣數日後就離台，對台灣治安影響更嚴重。

    從以上所犯刑責來看，替詐騙集團領錢，自己僅拿幾千元或數萬元，詐騙集團賺幾百萬甚至數千萬元；有別於以往司法對於車手輕判的情況，外籍車手被抓到後不但要面臨罰款，還會被從重量刑，詐團成員卻躲在幕後數鈔票，倒楣的還是自己。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

