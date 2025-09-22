惡煞在士林夜市揍攤商索保護費？ 士林分局：全案依法偵辦

彭嫌（白衣者）討錢不成，與陳姓被害人推計拉扯。（記者王冠仁翻攝）

2025/09/22 12:26

〔記者王冠仁／台北報導〕今天有週刊報導指稱，台北市士林夜市1名攤商，日前被惡煞強索每月8萬元保護費，攤商不從就遭砸攤、被揍，報警後卻遲遲沒有下文。對此，轄區士林分局今天澄清，此案中的彭姓惡煞跟陳姓被害人是舊識，陳當時被彭毆打以後，警方依規受理偵辦，也將彭依傷害、恐嚇罪嫌送辦。

週刊報導，1名在士林夜市公有市場附近擺設遊戲攤位的攤商，在今年4、5月間遇到惡煞到攤位來，要攤商每個月付清潔費跟管理費；攤商求饒，賠罪應對，對方說會再來「討論」。

這名攤商並非天天營業，一段時間都沒再遇到對方，沒想到8月時這些惡煞又再來攤位，開口就要索取入會費、會員費、管理費、清潔費，總計每月8萬元。攤商不從，就遭惡煞當街砸攤、毆打，攤商報警以後卻遲遲沒有消息。

對此，警方表示，經統計2023年至今，士林夜市區域受理的毀損、妨害名譽等案件計4件，都是因攤商間擺放物品引起之糾紛，尚無受理遭強索保護費或砸攤等案件。

至於週刊報導中提到的有惡煞到攤位強收清潔費與管理費一案，經警方清查，此案中的陳姓被害人與彭姓犯嫌兩人是舊識，過去都混跡在士林夜市一帶，後期陳「自立門戶」擺攤，彭當天見到陳，認為對方「混得不錯」，因此開口要錢，兩人因此發生推擠衝突。

陳在4月23日報案，警方依規定受理後追查，但由於彭嫌居無定所、屢傳不到，警方最後在5月12日將彭嫌依傷害、恐嚇等罪嫌函送士林地檢署偵辦。彭嫌始終未到案，被檢方於7月發布通緝，彭最終在9月時被其他單位的警方查獲、解送歸案。

士林分局再次強調維護治安之決心，有關夜市是否有所稱黑幫強索保護費甚至衍生暴力情事，將會全面深入清查，如有不法，均將積極究辦，打擊犯罪絕不寬待。

