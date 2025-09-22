為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    豐原警分局合作、豐東派出所新任所長聯合布達

    合作所新任所長陳盈延（左起）、分局長謝建國、豐東所新任所長廖俊強（民眾提供）

    2025/09/22 11:49

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市警察局豐原分局合作、豐東派出所新任所長今天聯合布達！

    豐原分局長謝建國表示，卸任合作所所長黃光宏在職期間盡心盡力領導派出所同仁做好維護轄區治安、交通及為民服務工作均有目共睹，表達感謝之意，今調派至警察局保防科警務正，祝福黃前所長更上一層樓，調任後能繼續發揮專長，貢獻己力；原豐東所長則調任合作所長。

    他表示，新任兩位所長學經歷豐富，期許新任所長能在現有堅實的基礎上，發揮所長，全力以赴，為該轄治安、交通及為民服務工作打拼，深化結合警民力量，對地方治安、交通、警政工作持續努力，讓轄區內的治安及交通能更加平穩及順暢，攜手打造豐原地區安穩的共同生活圈。

    新任合作所所長陳盈延，為中央警察大學警佐班36期，歷任豐原分局交通組巡官、合作所副所長、東勢分局土牛所、永源所所長、保防組、交通組警務員、豐東所所長等職務。

    新任豐東所所長廖俊強，為中央警察大學77期畢業，歷任彰化縣警察局巡官、苗栗分局頭屋所、三義所所長，霧峰分局四德所所長，清水分局沙鹿所所長、少年警察隊警務員等職務。

