台中4天3起墜樓！ 北區今晨又傳26歲女子亡

台中市北區科博館旁一處社區大樓，今天凌晨傳出李姓女子墜樓身亡，詳細死因檢警今天將相驗釐清。（資料照）

2025/09/22 11:46

〔記者陳建志／台中報導〕台中市北區科博館旁一棟社區大樓，今天凌晨5點多發生一起墜樓事件，一名26歲李姓女子，因不明原因從沙鹿離家近20公里，從該棟大樓15樓墜落，現場沒有呼吸心跳，母親接獲通知趕到場認屍悲痛，透露最近精神狀況不佳，這已經是台中市區4天內第3起墜樓案，詳細死因今天已經報請檢察官和法醫相驗釐清。

這起墜樓事件，發生在今天凌晨5點15分，科博館旁一棟社區大樓傳出有人墜樓，台中市消防局獲報到場救援，發現26歲李姓女子已經明顯死亡，立刻聯繫李女家屬，李女的母親到場認屍相當悲痛。

警方初步調查，家住沙鹿的李女並非該社區大樓住戶，今天凌晨4點25分獨自走樓梯上15樓頂樓，沒多久就傳出墜樓。

本月19日上午7時45分，台中市北區才發生一名30多歲男子因不明原因墜樓，期間先撞擊2樓鐵皮後再跌落地面，目前仍住院治療中；20日晚上北屯一名21歲女子，家人突然發現不見蹤影，也聯繫不上她，趕緊向警方報案，員警獲報到場找人，昨天凌晨1點多，社區保全發現女子疑似墜樓已經沒有生命跡象；今天凌晨北區科博館旁大樓又發生李姓女子墜樓喪命，這也是台中市區4天內發生的第3起墜樓事件，讓民眾議論紛紛。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

