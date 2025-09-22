市值逾15億！柬埔寨漁船掛我國旗拒檢 海巡查獲718公斤毒品

海巡署警艇在屏東貓鼻頭西南方128海浬的公海發現一艘掛我國國旗的柬埔寨漁船形跡可疑，登船盤查赫見藏放718公斤重的各式毒品。（海巡署偵防分署台南查緝隊提供）

2025/09/22 11:46

〔記者王俊忠／台南報導〕海巡署台南查緝隊日前獲悉東南沙海域有偷渡人口情資，結合友軍警艇於9月13日出海巡查，發現1艘掛我國國旗的柬埔寨漁船「YAMA68」駛入屏東貓鼻頭西南方128海浬的公海，因該船未開啟船舶識別系統，警艇欲攔檢時，漁船加速逃逸，警艇緊追1小時終於登檢，查獲漁船載有1至3級各類毒品共718公斤，市值逾15億元、足供近250萬人次吸食。中國籍船長與船員4人全被依運毒罪法辦及收押。

海巡署偵防分署台南查緝隊結合南部機動海巡隊、第四海巡隊警艇、第一一岸巡隊及多個警察友軍為追查偷渡人口案，意外逮到這大宗運毒案。今天台南市長黃偉哲與偵防分署副分署長劉志慶都到台南查緝隊勉勵、肯定將如此大量的毒品阻絕於境外，免於荼毒國人，也會對毒梟運毒犯行產生遏阻作用。

台南查緝隊說明，當天在南部外海巡邏時，發現這艘柬船掛著我國國旗、但未開啟船舶識別系統，警艇趨前提醒時，柬船卻加速逃逸，海巡人員目視柬船船上有多包不明物、形跡可疑，警艇多次廣播喝令停船受檢，柬船不僅拒停、還在警艇靠近時，蛇行躲避，警艇緊追長達1小時，最後靠純熟駕船與登檢技巧，成功登上柬船，控制都是中國籍的孫姓男船長（50歲）及3名男船員。

海巡人員經船長同意在甲板與船艙內搜索，找到48個裝有物品的防水提袋，查緝員使用拉曼毒品檢測儀檢測發現都有毒品反應，即把柬船押回台南安平商港查辦，這些防水提袋共裝有718．19公斤的各式毒品，包括一級的海洛因209.3公斤、二級的大麻472.39公斤、安非他命18.2公斤、三級的硝甲西泮（俗稱一粒眠）18.3公斤，估計市值逾15億元，若流入國內足供近250萬人次吸食，危害甚大。

據了解，孫姓船長與3名船員坦承各以10萬到8萬元人民幣代價受託從柬埔寨境內運這批毒品出海，但他們沒有承認這批毒品是要運到台灣來。對於毒品來源與走私運輸的去處，台南查緝隊強調這還要進一步追查。

