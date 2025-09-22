「挖喉驅魔」害兒子窒息亡 母判刑3年6月定讞

29歲陳姓男子被父母和弟弟聯手挖喉嚨試圖幫他「驅魔」，導致陳男窒息身亡。示意圖，與本新聞無關。（資料照，民眾提供）

2025/09/22 11:29

〔記者張文川／台北報導〕雲林縣虎尾鎮前年底發生離奇的「挖喉驅魔」命案，29歲陳姓男子，被父母和弟弟聯手挖喉嚨試圖幫他「驅魔」，導致陳男窒息身亡，檢警調查這起家庭悲劇的起因是怪力亂神所致；一審雲林地院依傷害致死罪將陳母判處3年6月徒刑，陳父、陳弟均判刑2年、緩刑5年；陳母上訴二審、三審，都被法院駁回，全案定讞，陳母確定判刑3年半。

判決指出，死者陳男一家人住在雲林縣虎尾鎮，陳男在冷凍工廠上班，父親是送貨司機，弟弟在養豬場上班，母親是家庭主婦，是單純的農家家庭。但陳男行為突然變得異常，家人帶他就醫，也未見好轉，後來到處求神問佛，家人認為他「卡到陰」。

請繼續往下閱讀...

2023年12月1日凌晨，陳男又精神病發、行為怪異，多日不吃不喝，父母和弟弟將他帶到家裡的神明廳自行驅魔，父親和弟弟合力壓制陳男的雙手雙腳，母親再伸手進入他喉嚨內，用力挖出想要「抓鬼」，他們相信只要掏光陳男的口水，就能讓陳男恢復正常。不料陳男當場休克窒息，家人發現不對勁、緊急送醫，卻已無力回天。

3人犯後坦承犯行、深感懊悔，一審雲林地院審酌，陳的父母及弟弟3人，教育水準不高，誤信陳男怪異行為是遭鬼附身，企圖以自創方式驅魔，欲找回陳男靈魂，導致陳男呼吸道受傷窒息死亡，依傷害致死罪判陳母3年6月徒刑，陳父、陳弟皆處2年徒刑、緩刑5年、義務勞務240小時，並各支付公庫20萬元、10萬元。

陳母上訴，台南高分院、最高法院皆認為原審依傷害致死論罪，沒有違誤法令，量刑未逾越裁量權，駁回上訴定讞。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法