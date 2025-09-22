為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「挖喉驅魔」害兒子窒息亡 母判刑3年6月定讞

    29歲陳姓男子被父母和弟弟聯手挖喉嚨試圖幫他「驅魔」，導致陳男窒息身亡。示意圖，與本新聞無關。（資料照，民眾提供）

    29歲陳姓男子被父母和弟弟聯手挖喉嚨試圖幫他「驅魔」，導致陳男窒息身亡。示意圖，與本新聞無關。（資料照，民眾提供）

    2025/09/22 11:29

    〔記者張文川／台北報導〕雲林縣虎尾鎮前年底發生離奇的「挖喉驅魔」命案，29歲陳姓男子，被父母和弟弟聯手挖喉嚨試圖幫他「驅魔」，導致陳男窒息身亡，檢警調查這起家庭悲劇的起因是怪力亂神所致；一審雲林地院依傷害致死罪將陳母判處3年6月徒刑，陳父、陳弟均判刑2年、緩刑5年；陳母上訴二審、三審，都被法院駁回，全案定讞，陳母確定判刑3年半。

    判決指出，死者陳男一家人住在雲林縣虎尾鎮，陳男在冷凍工廠上班，父親是送貨司機，弟弟在養豬場上班，母親是家庭主婦，是單純的農家家庭。但陳男行為突然變得異常，家人帶他就醫，也未見好轉，後來到處求神問佛，家人認為他「卡到陰」。

    2023年12月1日凌晨，陳男又精神病發、行為怪異，多日不吃不喝，父母和弟弟將他帶到家裡的神明廳自行驅魔，父親和弟弟合力壓制陳男的雙手雙腳，母親再伸手進入他喉嚨內，用力挖出想要「抓鬼」，他們相信只要掏光陳男的口水，就能讓陳男恢復正常。不料陳男當場休克窒息，家人發現不對勁、緊急送醫，卻已無力回天。

    3人犯後坦承犯行、深感懊悔，一審雲林地院審酌，陳的父母及弟弟3人，教育水準不高，誤信陳男怪異行為是遭鬼附身，企圖以自創方式驅魔，欲找回陳男靈魂，導致陳男呼吸道受傷窒息死亡，依傷害致死罪判陳母3年6月徒刑，陳父、陳弟皆處2年徒刑、緩刑5年、義務勞務240小時，並各支付公庫20萬元、10萬元。

    陳母上訴，台南高分院、最高法院皆認為原審依傷害致死論罪，沒有違誤法令，量刑未逾越裁量權，駁回上訴定讞。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播