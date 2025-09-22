為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    桃園朝陽公園疑街友爭地盤打死人 兇嫌躲新北四維公園落網

    桃園市桃園區朝陽公園，平時有不少遊民聚集。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市桃園區朝陽公園，平時有不少遊民聚集。（記者鄭淑婷攝）

    2025/09/22 11:09

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕疑爭公園地盤打死人！40歲游姓男子本月1日被發現昏迷於桃園市桃園區朝陽公園，經送醫急救後於18日宣告不治，警方查訪現場目擊者，得知游男是街友，當天曾遭同是街友的44歲黃姓男子痛毆，疑為爭公園地盤而出手，警方循線於20日在新北市新莊區四維公園逮人，桃園地檢署檢察官訊後依殺人罪向法院聲押黃男獲准。

    朝陽公園平時有許多遊民聚集，游男1日被發現昏迷時，全臉腫脹且眼部周圍黑青，疑似顱骨底骨折，救護人員將他送醫急救時，游男已無意識、無法對話，送往北榮桃園分院後轉送林口長庚醫院，搶救至本月18日仍宣告不治，警方已報請桃檢檢察官、法醫相驗釐清游男確切死因。

    根據現場目擊者指出，游男昏迷前曾遭黃男毆打、腳踹，兩人疑似酒後發生口角，游男稱公園是他的地盤，引發黃男不滿而出手，游男遭黃男拳打腳踢，當時現場還有不少遊民目擊，警方循線追查黃男行蹤，20日在新北市新莊區四維公園逮到黃男，黃男坦承曾與游男發生口角並出手，警方訊後依殺人罪嫌將他移送桃檢偵辦，檢察官訊後向法院聲押獲准。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播