桃園朝陽公園疑街友爭地盤打死人 兇嫌躲新北四維公園落網

2025/09/22 11:09

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕疑爭公園地盤打死人！40歲游姓男子本月1日被發現昏迷於桃園市桃園區朝陽公園，經送醫急救後於18日宣告不治，警方查訪現場目擊者，得知游男是街友，當天曾遭同是街友的44歲黃姓男子痛毆，疑為爭公園地盤而出手，警方循線於20日在新北市新莊區四維公園逮人，桃園地檢署檢察官訊後依殺人罪向法院聲押黃男獲准。

朝陽公園平時有許多遊民聚集，游男1日被發現昏迷時，全臉腫脹且眼部周圍黑青，疑似顱骨底骨折，救護人員將他送醫急救時，游男已無意識、無法對話，送往北榮桃園分院後轉送林口長庚醫院，搶救至本月18日仍宣告不治，警方已報請桃檢檢察官、法醫相驗釐清游男確切死因。

根據現場目擊者指出，游男昏迷前曾遭黃男毆打、腳踹，兩人疑似酒後發生口角，游男稱公園是他的地盤，引發黃男不滿而出手，游男遭黃男拳打腳踢，當時現場還有不少遊民目擊，警方循線追查黃男行蹤，20日在新北市新莊區四維公園逮到黃男，黃男坦承曾與游男發生口角並出手，警方訊後依殺人罪嫌將他移送桃檢偵辦，檢察官訊後向法院聲押獲准。

