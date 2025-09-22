為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    「懶X不見了」要警幫忙抓 永和警分局︰將加強過濾報案內容

    新北市永和警分局接獲1起為民服務案件，內容為「懶X不見了，要員警去幫他抓懶X」，而分局勤務指揮中心並未將案件過濾，直接轉給轄區派出所，引起基層員警不滿。（記者陸運鋒攝）

    新北市永和警分局接獲1起為民服務案件，內容為「懶X不見了，要員警去幫他抓懶X」，而分局勤務指揮中心並未將案件過濾，直接轉給轄區派出所，引起基層員警不滿。（記者陸運鋒攝）

    2025/09/22 11:13

    〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市永和警分局接獲1起為民服務案件，內容為「懶X不見了，要員警去幫他抓懶X」，而分局勤務指揮中心並未將案件過濾，直接轉給轄區派出所，引起基層員警不滿，回復「這種垃圾案件好意思轉進來？」對此永和分局表示，將加強過濾報案內容，避免惡作劇報案占用寶貴警力資源。

    臉書社團「靠北違規」昨天有網友貼文，並附上永和分局永和派出所接收受理110報案案件通報，該則為民服務案件顯示內容為「報案人稱自己懶X不見了，要永和派出所去幫他抓懶X」，而基層員警處理回報則回「110接電話的這種垃圾報案內容好意思轉進來？」。

    網友看了此則貼文紛紛揶揄「有沒有一種可能，他養的狗或貓就叫懶X」、「知道警察難做，但不知道這麼難做」、「還好早就離開警界了」、「當初警專的報名表上面沒有告知我會接到這種110案單」、「這應該直接歸類為惡作劇電話」。

    對此，永和警分局今日回應，日後將加強過濾報案內容，類此案件會先聯絡報案人確認案情，以避免惡作劇報案占用寶貴警力資源，影響真正有急迫或危急情況之案件；此外，無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者，將依社會秩序維護法第85條第4款，處拘留或1萬2000元以下罰鍰。

