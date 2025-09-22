為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    軍用悍馬車田中街頭突起火 整輛燒成骨架

    1輛國軍悍馬車在執行演訓任務時不明原因起火，消防隊抵達，整輛車已經陷入火海。（圖由民眾提供）

    1輛國軍悍馬車在執行演訓任務時不明原因起火，消防隊抵達，整輛車已經陷入火海。（圖由民眾提供）

    2025/09/22 10:52

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田中鎮19日晚間發生軍用悍馬車火燒意外！1輛執行演訓任務的國軍悍馬車，於晚間9時58分行經中南路1段時突然冒煙起火，整輛車陷入火海，最終燒得只剩鐵架。軍方十軍團證實，當時車輛正執行演訓任務，起火原因仍待調查。

    彰化縣消防局指出，19日晚間9時58分接獲報案，指稱田中鎮中南路1段有輛悍馬車冒煙後起火。消防局立即出動田中分隊，派遣2輛消防車、1輛救護車及7名人員前往搶救。現場悍馬車火勢猛烈，消防人員迅速拉設2條水線撲救，僅花4分鐘便控制火勢，並於晚間10時19分完全撲滅。

    陸軍十軍團證實，該車輛當時正在執行演訓任務，因不明原因起火燃燒，已立即通報消防單位協助處理。目前詳細起火原因正由消防單位進行鑑識調查，以釐清事故確切原因。

    1輛國軍悍馬車在執行演訓任務，突然因不明原因起火燃燒，消防隊獲報到場灌水滅火。（圖由民眾提供）

    1輛國軍悍馬車在執行演訓任務，突然因不明原因起火燃燒，消防隊獲報到場灌水滅火。（圖由民眾提供）

    悍馬車火勢猛烈，消防人員全力撲救，花4分鐘便控制火勢。（圖由民眾提供）

    悍馬車火勢猛烈，消防人員全力撲救，花4分鐘便控制火勢。（圖由民眾提供）

