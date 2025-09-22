男陰莖增大術亡！醫違規7次仍執業 蔣萬安、北市衛生局長被告發瀆職

台聯黨痛斥，涉案醫師5年來涉案7起，北市衛生局管理失職，未能及時廢止醫師執照或勒令停業，任由醫師改名換招牌、重起爐灶，最終釀成悲劇。（資料照）

2025/09/22 10:56

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市日前驚傳醫美死亡事故，50歲男子花費接受陰莖增大手術，疑因麻醉不當身亡，而執刀醫師丁斌煌過去已有多次醫療糾紛，甚至因過失致死判刑確定，仍能改名換診所持續營業。台聯黨今赴台北地檢署按鈴告發台北市長蔣萬安、台北市衛生局長黃建華瀆職，質疑醫美產業背後恐涉官商勾結，呼籲檢調徹查。

台聯黨指出，50歲男子於台北市安和美診所，以40萬元進行陰莖增大手術，期間因麻醉不當，最終不治身亡。涉案醫師丁斌煌曾多次因業務過失致死遭判刑，5年來涉案7起，卻仍能持續執業。黨主席周倪安痛斥，北市府衛生局管理失職，未能及時廢止醫師執照或勒令停業，任由醫師改名換招牌、重起爐灶，最終釀成悲劇。

台聯黨續指，丁斌煌於2020年至2025年間，共計7次違反醫療法，並遭裁罰207萬元，但醫師證照始終未被廢止。丁男曾涉及豐胸、陰莖植入等手術糾紛，甚至因業務過失致死判刑確定。另據警方調查發現，該診所僅有醫師一人，手術時才臨時徵召護理師，醫療環境簡陋；案發後，丁醫依過失致死罪嫌移送北檢，檢方僅諭令100萬元交保。

台聯黨並引用衛福部統計指出，近五年醫美爭議逐年攀升，僅2023年就有45件。周倪安批評，醫美高額利潤驅使部分業者鋌而走險，卻因刑責輕微，多以和解收場，導致「賺九個，醫死一個仍有利潤」的畸形現象。

台聯黨表示，醫美風險與一般急症治療不同，更應有嚴格管理，政府未積極修法與強化監管，導致無辜民眾花錢卻送命，呼籲衛福部與地方主管機關應徹底檢討制度，並由檢調深入追查是否存在官商勾結，以避免悲劇重演。

台聯黨表示，醫美風險與一般急症治療不同，更應有嚴格管理，但政府未積極修法與強化監管。（記者劉詠韻攝）

