民眾報案稱「懶X不見了求幫抓」 基層警怒：這垃圾報案也在派？

有民眾稱自己「懶覺不見了」要求幫抓，更誇張的是勤務中心也受理，要求員警出動，基層員警忍不住怒轟。（圖擷自臉書「靠北police」）

2025/09/22 10:54

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕各地派出所經常接獲民眾各式各樣的報案請求，不過這次報案內容令人傻眼，稱自己「懶覺不見了」要求「幫抓」，更誇張的是警局勤務中心也受理，還要求員警出動，基層員警忍不住上網怒轟。

臉書社團「靠北police」近日有疑似基層員警PO文，貼出一張接受受理民眾110報案案件通報的畫面，只見20日下午13時53分，在案情紀錄欄中，寫著有民眾報案指稱「自己的懶覺不見了」，要求永和派出所幫忙，受理方忍不住在處理回報那欄回嗆「110接電話的，這種垃圾報案內容好意思轉進來？」

原PO也質疑這種案件也在派？狠批「想請問一下這位110接電話的學長還好嗎？」、「還是你的也被偷走了？」

貼文一出立刻引發熱議，吸引眾多網友留言、分享，連「靠北police」小編都被釣出稱看到噴飯，不過也緩頰稱「110也有他的無奈啦」，其他網友紛紛留言「110有時候也要過濾吧！不是一句無奈」、「丟給派出所就沒他的事了」、「110也怕是真的被偷割吧」、「有沒有可能他的寵物叫懶叫」、「110執勤員不是工讀生，這種報案都不用過濾？？比電信公司的還不如！」。

