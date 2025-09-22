前台西鄉長林芬瑩報到入監 被問丈夫行蹤僅回「替我找找看」

前台西鄉長林芬瑩今報到入監。（記者李文德攝）

2025/09/22 10:34

〔記者李文德／雲林報導〕無黨籍前台西鄉長林芬瑩與夫婿丁文彬向綠能業者趁機索賄560萬元，兩人各被判12年、13年半徒刑，最高法院18日駁回上訴，全案定讞。不過丁早在6月就落跑，150萬元保金被沒入並發布通緝。雲林地檢署通知今（22日）上午10點前到案執行發監。林報到前面對媒體詢問想法，她回應「只覺得不滿、無奈」，至於夫婿丁文彬下落，她回應「你們替我找找看，找不到老公」。

今天早上9點35分左右，剪一頭俐落短髮、身穿白上衣、黑長褲的林芬瑩，在警方、調查局人員監控下，與10多名親人、地方友人陪同下抵達雲林地檢署，眾人先在地檢署前坐著小聊，直到9點55左右，一行人起身，林芬瑩前往地檢署執行科報到。

面對媒體詢問「鄉長還有什麼話想說？」林回應「我有什麼話要說，我很不滿啊」，媒體續問「很無奈齁？」，她回「很無奈、非常無奈」。

最後記者再問「先生丁文彬有沒有跟妳連絡？」，她說「先生？你們替我找找看，我找不到老公」，語畢後一人依照規定時間前進入地檢署刑事執行科報到。

回顧案件，太陽光電業者昱昶公司從2020年起，多次向台西鄉公所申請架空電桿租用及林帶通行權，都被拒絕，因此請下包商協助，透過與丁文彬熟識的林姓白手套居中牽線，丁文彬開口每一甲地的路權須收取40萬元，經斡旋支付560萬元給丁，收賄當天林芬瑩在場目睹丈夫將裝有賄款的紙箱放回車上。

雲林地方法院一審判決林芬瑩12年徒刑、丁文彬13年6月，2人上訴，今年2月二審高等法院台南分院維持一審判決，2人再上訴，本月18日最高法院駁回上訴，全案定讞。

