就在家裡販毒！彰化男賣「依托咪酯」27次 判刑7年2月

2025/09/22 10:23

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化綽號「阿華」的鐘姓男子，經常與好友開毒趴，還免費讓友人吸食第二級毒品「依托咪酯」（喪屍菸彈），同時他也把家當販毒據點，每次以1000元至1500元代價販賣給6人，共27次。彰化地院審理，認為他嚴重危害社會，依《毒品危害防制條例》判處有期徒刑7年2月，並沒收不法所得3萬2800元。

判決書指出，鐘男明知依托咪酯已被列為二級毒品，但仍與多名買家聯繫在住處販毒，從今年2月至3月期間，在其芳苑鄉住處，以每包1000元至1500元價格販賣摻有依托咪酯的煙彈給6名特定對象，總計27次交易，獲利達新台幣3萬2800元。

判決書指出，鐘男每次販毒約可賺取200元價差，因此為了交際，他還至少7次「免費送毒」給朋友施用。今年5月，警方持搜索票到他住處查緝，當場當場查扣空煙彈4個、分裝瓶4個及作案手機1支等犯罪工具。

法院審理，鐘男坦承犯行，但始終未供出毒品上游，因此不符減刑規定。法官認為，鐘男販毒次數多達27次，且長時間多次反覆犯案，並非一時衝動，對社會危害甚鉅。最終依27個販賣第二級毒品罪，各判處3年8月至4年不等徒刑，合併應執行7年2月；轉讓禁藥部分7罪，各判6月，應執行1年。

