通緝犯拒檢跳大排落跑 左手脫臼、全身擦傷被逮喊「超痛的」

2025/09/22 10:21

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕28歲鄭姓男子因涉及詐欺案被發布通緝，他因開車闖紅燈被警方攔查，鄭男假意配合卻趁隙跳進大排落跑，警方沿線搜索，在熱心民眾指引下，找到躲在陰暗角落的鄭男，鄭男不斷哀號，「超痛的！」跳進大排時舊傷復發，不僅左手脫臼，全身還多處擦傷，警方訊後今將他解送歸案。

桃園警分局大樹派出所警員陳信豪，昨（21日）晚間7點多巡經桃園區桃鶯路，發現鄭男駕駛的自小客違規闖越紅燈，立即請鄭男停靠路邊配合稽查，鄭男假意配合停車，下車後立即拔腿狂奔，員警在後尾隨，鄭男見狀跳進一旁大排水溝落跑。

員警馬上呼叫支援並沿大排搜尋，在熱心民眾的指引下，發現鄭男蹲坐在大排陰暗角落，他見被員警找到，艱難地走過來說，跳大排時引發舊傷左手已經脫臼，加上全身多處擦傷，身體超痛的，員警喝令他配合盤查，鄭男乖乖回到岸邊，員警幫忙將他拉上岸，確認鄭男通緝資料後，當場逮捕並解送歸案。

通緝中的鄭男因闖紅燈遇攔檢跳大排落跑。（記者鄭淑婷翻攝）

鄭男被逮時左手脫臼、全身擦傷，頻喊「超痛的」。（記者鄭淑婷翻攝）

