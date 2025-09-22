為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    「抗議魔人」闖濟南教會怒嗆牧師「老鴇」 北檢依3罪起訴

    抗議常客田山盛國過去（左二）為抗議大罷免闖入台北地檢署第二辦公室噴漆，當場被員警壓制逮捕。（資料照）

    2025/09/22 09:45

    〔記者劉詠韻／台北報導〕素有「抗議魔人」之稱的田山盛國再惹議！他今年7月未經同意闖入台北市濟南教會，當場高聲辱罵教會與牧師，干擾正在進行的禮拜。台北地檢署認定其行為已觸犯侵入住宅、妨害禮拜及公然侮辱等罪，今依法提起公訴。

    起訴書指出，田山盛國7月14日下午近2時許，擅自闖入位於台北市中正區的濟南教會一樓玄關，屋內當時正舉行禮拜。他無視現場肅穆氣氛，大聲叫喊「為政治服務的妓女」、「聖經裡的妓女」、「撒旦的教會」等語，並辱罵黃姓牧師為「妓女」、「妓院的老鴇」、「撒旦牧師」；黃牧師憤而報警，案件因此曝光。

    北檢調查後認為，田山盛國的行為涉犯刑法侵入住宅、妨害禮拜、公然侮辱罪，各罪犯意獨立，應分論併罰，因此提起公訴。

    實際上，田山盛國過去多次激烈抗議行徑而登上新聞。去年間，他因不滿國會改革法案，曾把機車騎上司法院憲法法庭騎樓，對外牆銜牌潑黑漆並留下「黑手印」，事後遭法院依「藉端滋擾公共場所」裁罰8000元。

    去年10月，他又跑到前議員鍾小平服務處門口，脫褲排糞並放置綠色棍棒，導致地墊毀損，北檢今年3月也已依毀損罪將他起訴。

