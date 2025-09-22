豐原醫院急診室前常見機汽車闖紅燈？ 警方：將加強稽查取締

台中市豐原區永康路及211與213巷全家超商旁的三叉路口車流還算多。（記者歐素美攝）

2025/09/22 09:28

〔記者歐素美／台中報導〕鄭姓民眾向本報投訴指出，台中市豐原區永康路及211與213巷全家超商旁的三叉路口，常見汽機車搶快闖紅燈，危及用路人安全，尤其該處位於豐原醫院急診前，常有輪椅族過馬路，他也曾多次差點被機車撞，十分危險，但他從2020年開始即向市府1999等反映，爭取加裝違規照相等科技執法，但市府皆以該處並未發生重大車禍等塘塞，不予理會，求助民代等也沒用，投訴無門，令他非常氣憤。

記者到場實測，下午3點多非上下班尖峰時段，該道路交通情況還算順暢， 民眾幾乎也都會遵守交通號誌依規行駛，但偶有民眾到全家購物後，或見斑馬線上沒有行人，會違規從永康路直接右轉永康路211或213巷。

豐原警分局表示，經查該路口自114年1月1日迄今，共發生交通事故1件、舉發交通違規48件，未列入豐原警分局十大易肇事路口及取締違規熱點路口，尚未符合設置科技執法路口要件。警方強調，已責由轄區豐東派出所編排規劃勤務針對該路段違規車輛加強稽查、取締，以維護用路人行車安全。

台中市警察局表示，台中市現有共68處路口實施科技執法，設置地點是以台中市百大易肇事路口及各分局前十大易肇路口中評估，目的是為了防制交通事故發生，加強「闖紅燈」、「不依標誌標線號誌指示行駛」、「跨越雙白線」及「車不讓行人」等高事故風險違規進行取締。

台中市豐原區永康路及211與213巷全家超商旁的三叉路口，因位於豐原醫院急診前，常可見輪椅族過馬路。（記者歐素美攝）

