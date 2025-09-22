為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    指尖繪夢 移民署與澎湖新住民連結心的距離

    移民署澎湖服務站舉辦活動，宣導最新法令。（移民署澎湖服務站提供）

    移民署澎湖服務站舉辦活動，宣導最新法令。（移民署澎湖服務站提供）

    2025/09/22 09:27

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕移民署中區事務大隊澎湖縣服務站結合澎湖縣新住民家庭服務中心，昨（21日）辦理新住民家庭教育暨法令宣導課程。課程中除說明新住民日常生活常見規範與最新居、停留相關規定外，並特別安排美甲DIY 手作體驗，與新住民一同體驗美甲實作課程，在輕鬆互動的教學中感受創作的樂趣。

    活動首先由移民署說明最新居、停留法令規定，並介紹「外來人士在台生活諮詢服務熱線1990」，為即將來台或已在台的外來人士，提供7國語言即時諮詢服務；同時也宣傳移民署委外製播「新住民心力量」廣播節目，每週5、6下午2時在警察廣播電臺 FM104.9 頻道播出，協助新住民掌握生活新知、安心落地生活。

    此外，活動特別安排美甲 DIY手作體驗，由馨婭時尚專業美學負責人呂宥津細心示範凝膠技法的步驟，帶領學員從修型、上底膠到上色與封層，逐一練習操作。學員們雖多為初次嘗試，卻全神貫注、投入操作。隨著光療燈亮起，氣氛逐漸熱絡，讓來自不同國家的新住民互相討論操作技巧、分享色彩偏好與文化中對美感的理解，促進彼此理解與文化連結。

    澎湖縣服務站主任江謀源表示，移民署持續協助新住民認識在台生活規範及強化法治觀念。另外移民署特別建置「新住民培發展資訊網」，同時鼓勵企業善盡社會責任，設置「新住民就業友善職場專區」，經審查合格的企業將獲頒獎狀並公開於專區，供新住民參考與選擇。

    指尖築夢拉近移民署與新住民距離，加速文化及族群融合。（移民署澎湖服務站提供）

    指尖築夢拉近移民署與新住民距離，加速文化及族群融合。（移民署澎湖服務站提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播