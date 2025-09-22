指尖繪夢 移民署與澎湖新住民連結心的距離

移民署澎湖服務站舉辦活動，宣導最新法令。（移民署澎湖服務站提供）

2025/09/22 09:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕移民署中區事務大隊澎湖縣服務站結合澎湖縣新住民家庭服務中心，昨（21日）辦理新住民家庭教育暨法令宣導課程。課程中除說明新住民日常生活常見規範與最新居、停留相關規定外，並特別安排美甲DIY 手作體驗，與新住民一同體驗美甲實作課程，在輕鬆互動的教學中感受創作的樂趣。

活動首先由移民署說明最新居、停留法令規定，並介紹「外來人士在台生活諮詢服務熱線1990」，為即將來台或已在台的外來人士，提供7國語言即時諮詢服務；同時也宣傳移民署委外製播「新住民心力量」廣播節目，每週5、6下午2時在警察廣播電臺 FM104.9 頻道播出，協助新住民掌握生活新知、安心落地生活。

此外，活動特別安排美甲 DIY手作體驗，由馨婭時尚專業美學負責人呂宥津細心示範凝膠技法的步驟，帶領學員從修型、上底膠到上色與封層，逐一練習操作。學員們雖多為初次嘗試，卻全神貫注、投入操作。隨著光療燈亮起，氣氛逐漸熱絡，讓來自不同國家的新住民互相討論操作技巧、分享色彩偏好與文化中對美感的理解，促進彼此理解與文化連結。

澎湖縣服務站主任江謀源表示，移民署持續協助新住民認識在台生活規範及強化法治觀念。另外移民署特別建置「新住民培發展資訊網」，同時鼓勵企業善盡社會責任，設置「新住民就業友善職場專區」，經審查合格的企業將獲頒獎狀並公開於專區，供新住民參考與選擇。

指尖築夢拉近移民署與新住民距離，加速文化及族群融合。（移民署澎湖服務站提供）

