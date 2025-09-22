為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    為賺3500元清運費 男子濫倒垃圾被判刑1年2月、還得繳20萬

    基隆地院近日審結，認定劉男違反廢棄物清理法，判處1年2月徒刑，緩刑3年，需支付公庫20萬元。（記者吳昇儒攝）

    2025/09/22 09:00

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市1名劉姓男子去年3月24日晚間，為了賺取簡姓婦人的垃圾清運費，竟開著小貨車到其位於新北市板橋區的祖厝搭載一般廢棄物，獲得3500元清運費。劉男卻隨意將車上廢棄物運到萬里區一帶棄置，環保局人員發現後報警逮人。基隆地院近日審結，認定劉男違反廢棄物清理法，判處1年2月徒刑，緩刑3年，需支付公庫20萬元。

    檢警調查，案發當時劉男與1名綽號「阿薪」男子一同開著貨車到簡姓婦人位於板橋的祖厝協助清運一般家庭廢棄物，兩人各分得3500元。但劉男卻未依規定獲得縣（市）主管機關或中央主管機關委託之機關申請核發公民營廢棄物清除、處理機構許可文件，直接將整車廢棄物丟到萬里地區。

    萬里區清潔隊巡視轄區時，發現遭人丟棄大批廢棄物，隨即通報新北市環境保護局，報警處理。

    警方調閱沿線監視器，鎖定傾倒垃圾的小貨車，以車牌追人，最後追到劉男，約談他到案說明。

    檢警偵訊時，劉男坦承自己確實與1名綽號「阿薪」男子開貨車到板橋載運廢棄物到萬里丟棄，但不知道「阿薪」的真實姓名，也連繫不上對方。檢察官偵訊後，認定劉男違反廢棄物清理法，依法提起公訴；另委託的簡姓婦人因不知劉男是違規傾倒垃圾，故予以不起訴處分。

    法官認為，劉男未依規定申請相關文件，再清運廢棄物，竟直接將廢棄物丟棄在萬里地區，已違反廢棄物清理法，判處有期徒刑1年2月，考量他並無前科紀錄，且坦承犯行，態度良好，予以緩刑3年，判決確定起1年內，需向公庫支付20萬元，不法所得沒入。

