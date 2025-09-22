正義聯盟、世界大同黨連4年未推薦候選人選舉 廢止備案確定

正義聯盟、世界大同黨連續4年未推薦候選人參加公職人員選舉，遭內政部廢止其備案，不得再以相同名稱活動，正義聯盟、世界大同黨不服提起行政訴訟，最高行政法院判敗訴確定。（記者楊國文攝）

〔記者楊國文／台北報導〕正義聯盟、世界大同黨被內政部查出，自2018年11月至2022年11月為止，均連續4年未推薦候選人參加公職人員選舉，依政黨法第27條第2項規定均廢止其備案，不得再以相同名稱活動，正義聯盟、世界大同黨不服提起行政訴訟，台北高等行政法院均判決敗訴，全案上訴；最高行政法院認定，內政部處分於法有據，判決正義聯盟等均敗訴確定。

政黨法第27條規定，政黨有下列情形之一，廢止其備案；一、連續4年未召開黨員大會或黨員代表大會，經主管機關限期召開仍不召開；二、連續4年未依法推薦候選人參加公職人員選舉；三、備案後，1年內未完成法人登記。

內政部調查，正義聯盟、世界大同黨均為法人登記的政黨，因久未推薦候選人參與公職人員選舉，分別於2017年12月、2019年7月、11月間，3度發函提醒正義聯盟、世界大同黨須注意政黨法第27條第2項「連續4年未依法推薦候選人參加公職人員選舉，將廢止政黨備案」的規定。

另外，內政部2022年8月23日又發函限期正義聯盟、世界大同黨檢具候選人參加公職人員選舉，但未接獲回覆。

內政部透過中央選舉委員會協查，發現正義聯盟、世界大同黨自2018年11月25日起至2022年11月24日止，已連續4年未推薦候選人參加公職人員選舉，因此依政黨法第27條第2項規定，廢止正義聯盟、世界大同黨的備案，不得再以相同名稱活動，另請依法向所在地的法院辦理清算事宜。

正義聯盟、世界大同黨不服，提起訴訟被駁回後，提起行政訴訟主張，已經以「共同推薦」方式，分別推薦2位候選人參加桃園市、北市里長補選及高雄市議員等選舉，內政部處分不合法。

內政部指稱，政黨法立法目的，是鑑於政黨是以推薦候選人參與定期選舉，爭取組織政府的正當性，以合法控制政府人事及政策為設立目的，政黨若連續4年均未推薦候選人參與任何公職人員選舉，已喪失政黨存在的目的，因此明文「連續4年未依法推薦候選人參加公職人員選舉」列為政黨退場要件，課予政黨推派人選參加選舉的積極作為義務，以確保政黨符合成立目的、維持正常運作，健全政黨政治。

內政部表示，已陸續發函通知正義聯盟、世界大同黨在內的各政黨，應積極錢行推薦候選人參加公職人員選舉的公法上義務，並強調公職人員選舉罷免法並無政黨得「共同推薦」候選人的規定，已善盡告知義務，因政黨聯盟、世界大同黨仍怠於依法行法定義務，已連續4年未推薦候選人參加公職人員選舉，故依法廢止備案，一切依法行事。

台北高等行政法院審理認為，正義聯盟、世界大同黨確實自2018年11月25日起至2022年11月24日止，已連續4年未推薦候選人參加公職人員選舉，公職人員選舉罷免法亦無共同推薦的規定，內政部依政黨法第27條第2款規定廢止其備案，且不得再以相同名稱活動，乃於法有據。

針對正義聯盟等原告主張已「共同推薦」多人參加里長補選、市議員選舉等說法，北高行查出，相關候選人在選舉公報「推薦政黨」欄均註記為「無」，均非正義聯盟、世界大同黨單獨推薦的候選人，均判敗訴。

全案上訴，最高行政法院認定內政部處分無違誤、北高行判決並無不當，駁回上訴確定。

