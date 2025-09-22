徐巧芯大姑丈夫杜秉澄喊「冤獄」舍房內頭埋馬桶疑「自殘」

國民黨立委徐巧芯的大姑丈夫杜秉澄涉協助詐團洗錢。（記者楊國文攝）

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，被控成立水房，協助詐騙集團將贓款轉換成虛擬貨幣，洗錢款項高達2700萬多元，台北地院依洗錢等罪，將劉女、杜男分別判刑10年、15年，上訴後，高等法院裁定本月7日起杜男2人均延長羈押禁見2個月，不料，杜情緒不穩，10日在舍房將頭埋入馬桶內，疑似自殘，11日拿藥後卻拒絕服藥，所方依羈押法規定啟用緊急措施，連2天將他上手銬排除緊急狀況，並呈報高院。

高院8月29日裁定杜秉澄、劉向婕均自9月7日起延押禁見2個月。9月4日提訊杜2人開庭時，杜大吐苦水並暴走稱，他是一個合法幣商，否認協助詐團洗錢，並抱怨平白被羈押18個月，「這是不折不扣的冤獄」，太不公平了，若將來被判有罪，真的想去自殺，妻子被關的腳都要廢了，並大聲怒斥徐巧芯「王八蛋憑什麼要重判我？」，還抱怨在看守所伙食差，沒有人權，一人「獨白」快半小時，庭後均被還押。

據悉，杜秉澄返回看守所情緒欠佳，本月10日上午，所方人員發現杜先在舍房面對牆壁自言自語，接著走到水房將頭埋入馬桶中，因懷疑杜有自殘之虞，緊急呈報北所上級後，依羈押法第18條規定，緊急將杜戴上手銬，安撫其情緒，當晚8時55分將杜解除手銬，立即向高院合議庭報告。高院認定情況緊急，使用手銬戒具有其必要。

不料，本月11日下午，所方人員將藥物交給杜男服用時，杜拒不服用，亦拒絕交出藥物。所方人員認定杜有擾亂秩序之虞，報請北所上級核准後，下午5時52分強制將杜上銬，排除狀況後，立即呈報高院，高院認定，北所施用手銬做法，符合羈押法第18條規定，指示加強杜的安全維護。

台北地檢署指控，36歲杜秉澄招募友人林于倫提供名下的東霖公關顧問公司帳戶，作為其水房的洗錢帳戶，指揮劉向婕、林于倫、吳沂珊以現金提領、跨行轉匯、將台幣換為虛擬貨幣等方式，回存至前端詐騙水房指定的電子錢包，營造交易虛幣的假象，助詐團洗出贓款。

檢方認定，杜、劉夫妻從中獲取3%利益、林于倫抽成1%，吳沂珊領月薪3萬元，杜、劉夫婦等人共為詐團洗錢2701萬餘元，遭詐騙的被害人多達167人，其中已有53人報案提告。

台北地院今年1月20日，依洗錢、加重詐欺、組織犯罪等罪，將劉女、杜男分別重判10年、15年，林于倫8年、吳沂珊6年，可上訴；北院並認定，杜、劉夫婦有勾串共犯或證人行為，裁定2人均延長羈押禁見2個月。上訴後，高院裁定杜2人續押。

高院8月7日召開準備程序庭，並提訊杜、劉女出庭審理，庭畢，杜還押途中，突然停下腳步對媒體大叫「徐巧芯叫我認罪」，引起一陣騷動。

徐巧芯7日隨後回應媒體稱，沒和杜聯絡過，「有病要看醫生」，希望法官重判，不要輕易放過一個詐騙集團相關人。

