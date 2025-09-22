為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    路口停車收7罰單稱惡意檢舉盼撤銷 法官因這原因判駁回

    2025/09/22 07:29

    〔記者陳建志／台中報導〕台中陳姓男子2023年在西區華美街與台灣大道2段路口近轉角處停車，遭民眾拍照檢舉，警方共開出7張罰單，陳男質疑是惡意連續舉發，提起行政訴訟主張撤銷，台中高等行政法院法官勘驗檢舉照片，確認違停在路口10公尺內，且7件舉發都在不同時段，認定非惡意檢舉，原處分無違誤，判決駁回。

    陳姓男子，從2023年8月起至11月底將自小客車停在西區華美街與台灣大道2段路口轉角處，遭民眾拍照檢舉違規停車，警方審視照片後，認定有在「交岔路口10公尺內臨時停車」的違規事實，前後共開出7張罰單，各裁處罰鍰600元，陳男不服提起行政訴訟。

    陳男表示，從8月起至11月底，連續收到7張的舉發紅單，分明是遭到民眾惡意連續檢舉，希望酌情處理，原處分的7張罰單有違誤，主張全部撤銷。

    台中高等行政法院法官勘驗舉發照片，認為依道路交通管理處罰條例第55條第1項第2款規定，「汽車駕駛人，在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內或消防車出、入口5公尺內臨時停車」處300元以上600元以下罰鍰；同法第7-1條則規定「其違規時間相隔未逾6分鐘及行駛未經過1個路口以上，公路主管或警察機關以舉發1次為限」。

    法官認為，因7張罰單都在不同日且不同時段，路口違停也屬實，舉發程序自屬合法，陳男主張遭民眾惡意連續檢舉，舉發機關亦惡意連續舉發而應撤銷裁決，顯屬無據，判決駁回。

