日薪5千！越男狂領106次創紀錄 彰化外籍車手暴增18倍

警方當場逮獲外籍車手。（警方提供）

2025/09/22 06:56

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局今年迄今共查獲276名詐騙集團外籍車手，比去年同期僅15人暴增18倍，不少人是以觀光名義來台，以及合法或逃逸移工，其中又以越南籍最多，日薪可達5千元，某分局6月間查獲1名越南籍車手，提領現金就高達106次。

警方指出，外籍人士以觀光、打工等名義來台充當車手的犯罪模式，已被詐團廣泛運用；由於高報酬、低刑期，來台遊玩還可賺錢，遂選擇鋌而走險，嚴重衝擊台灣的治安。

以彰化縣為例，今年偵破的案件，外籍車手國籍包括越南、馬來西亞、新加坡、菲律賓、泰國及印尼等，其中又以越南籍最多。而外籍人士多半由詐騙集團吸收，透過觀光、旅遊或探親等名義入境，提供食宿、機票；成為車手後，即為詐團提領詐款，這樣即可避免台灣籍的詐團成員被抓。就算被警方循線追查，這些來台短暫停留的外籍人士僅停留2星期即離境，形成斷點，增加查緝難度。

除了以觀光、旅遊或探親等名義入境成為車手，在台灣的合法或逃逸移工也是詐團吸收充當車手的來源之一；彰化縣警局統計，今年至今查獲的276名外籍車手當中，合法移工與逃逸移工合計就多達上百人，這些移工到便利商店、郵局或銀行的自動提款機提款，再交給上游。每提領1萬元，報酬即高達4、500元，日薪甚至可高達5千元。

警方指出，他們與勞動部、移民署等單位合作，根據轄區特性，針對民宿、旅館或日租套房等場所積極臨檢，並加強外籍人士通報作業，加強源頭查察。

警方查獲外籍車手。（警方提供）

彰化警方查扣詐騙金額。（資料照）

