    社會

    馬國「車手」入境月餘連犯6案 還沒拿到酬勞被判4年9月

    馬國外籍車手來台連犯6案，沒拿到酬勞遭重判。示意圖（資料照）

    2025/09/22 07:16

    〔記者蔡清華／高雄報導〕馬來西亞籍男子JOSEPH LAI JUN HAO（中文名：賴俊澔），去年11月入境台灣，隔月就加入詐團充當「車手」，接受指令在嘉義、高雄連犯6案，陸續提領約16萬元上繳詐團，尚未拿到酬勞就被警方逮捕，被法院裁定收押，分別遭台南高分院、橋頭地院判處3年9月以及1年徒刑，仍可上訴。

    判決指出，被告為馬來西亞籍，去年11月28日以觀光為由來台，入境後即暱稱「9號」從事詐欺集團之車手工作，與詐團約定每日5000元酬勞，自去年12月28日起，在嘉義、高雄地區接受指令到ATM提領詐團贓款，陸續有6名被害人上鉤，提領16萬餘元上繳詐團，最後今年1月11日在嘉義被警方埋伏逮捕，被法院裁定收押。

    賴男坦承犯行，但稱原本約定每日5000元酬勞都未拿到，不知道詐團幕後成員真實身分，遭嘉義地院依加重詐欺判處3年徒刑，經上訴二審台南高分院，將原判決撤銷，加重改判3年9月。橋頭地院則依犯三人以上共同詐欺取財罪判處1年，均可上訴。

    合議庭並認為被告另涉有數詐欺等案件，所為助長詐騙歪風，嚴重影響社會治安、造成國民財產鉅額損害，續留境內顯有危害社會安全之虞，不宜許其繼續居留在我國境內，爰依刑法第95條規定，諭知被告應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

    圖
    圖
