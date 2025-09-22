為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    男拍錄小女友性愛過程 賠償上百萬元換自由

    邱男涉嫌嘿咻就讀國、高中的小女友，賠償上百萬元和解，被高雄高分院改判緩刑。（情境照）

    邱男涉嫌嘿咻就讀國、高中的小女友，賠償上百萬元和解，被高雄高分院改判緩刑。（情境照）

    2025/09/22 06:57

    〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東邱姓男子與就讀國中的小女友，在摩鐵等處涉嫌嘿咻10次，並拍錄性愛過程，被地院依妨害性自主等罪，重判5年10月，高等法院高雄分院審酌他賠償上百萬元和解，從輕改判2年，宣告緩刑5年。

    判決書指出，2016年3月9日至2018年3月8日間，被告邱男明知其女友小茹（化名）為14歲以上未滿16歲，竟涉嫌帶她到屏東縣鹽埔鄉租屋處或汽車旅館等地，涉嫌發生性關係9次，他還拿手機拍錄做愛過程。2018年間，小茹就讀高中期間，邱男又開車載她前往屏東市某渡假旅館，涉嫌強行性侵得逞。

    案經警方依妨害性自主罪、違反兒童及少年性剝削防制條例，將邱男函送屏東地檢署偵查、起訴，並被承辦法官認定共觸犯11罪，併處執行刑5年10月，他不服上訴，要求從輕發落。

    高雄高分院開庭調查，邱男同意賠償100萬達成和解，並獲得小茹原諒，並審酌兩造曾為男女朋友關係，改判有期徒刑2年，予以緩刑5年，期間交付保護管束，並接受法治教育10場，及禁止連絡、騷擾她，乃可上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    圖
    圖
