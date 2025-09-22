知名醫院院長被前員工檢舉 護理師涉侵入性手術均判刑

知名醫院楊姓院長涉嫌違反醫師法，不服高雄高分院判罪，上訴被駁回，全案落幕。（記者鮑建信攝）

2025/09/22 06:33

〔記者鮑建信／高雄報導〕南部某知名外科醫院楊姓院長，涉嫌讓陳姓護理師參與侵入性手術，被前員工檢舉後，經高等法院高雄分院依違反醫師法，判處易科刑半年，宣告緩刑2年，他不服上訴被駁回並定讞。

判決書指出，被告楊男和陳男分別為某外科醫院院長和護理師。2019年5月31日上午，由陳男為吳姓病患進行「使用穿刺針、劃刀開洞執行擴孔成形術作業」、「執行內視鏡擺位及調整方向，以工作套管確定脊椎節數與影像接受器及X光攝影畫面是否一致」等醫療業務核心行為。



楊姓醫生指出，陳男在他的指示下幫病人穿刺、執行內視鏡擺位及調整，手術的核心部分即切除椎間盤則由他施行，過程中並由他監看病人狀況﹔陳男則說，依照醫師的需求及指示，主動提供協助，2人均否認犯行。

高雄地院依違反醫師法，判處楊、陳各6月徒刑，如易科罰金，以1000元折算1日，均宣告緩刑2年，楊另需支付國庫8萬元，但僅楊不服接連上訴，被高雄高分院和最高法院接連駁回，全案落幕。

