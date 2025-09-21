為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台南中西區5樓民宅大火 救出7人 2樓發現1女焦屍

    台南市中西區西寧街一棟五樓式民宅，在21日晚間9點多二樓位置失火全面燃燒，消防人員急射水灌救。（民眾提供）

    台南市中西區西寧街一棟五樓式民宅，在21日晚間9點多二樓位置失火全面燃燒，消防人員急射水灌救。（民眾提供）

    2025/09/21 22:24

    上稿時間：22:12
    更新時間：22:24

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市中西區西寧街上1處5樓透天民宅，於今天晚間9點14分許驚傳失火，先遣救災人車到場發現2樓位置冒出火舌、全面燃燒，並傳出有人受困。消防局119急派4梯次人車前往灌救，初步已救出3樓5名受困民眾、5樓2位受困民眾；屋主母親疑受困在2樓，持續搜救，不幸的是在10點許，消防員在2樓發現1具女性焦屍。

    消防人員表示，救災人車分組進行救災與射水滅火；因為傳有民眾受困樓上，消防人員分成兩組搜救人員帶著防煙共生面罩進入屋內，從樓梯上樓救人，先在3樓陽台找到5名受困民眾、接著在5樓陽台也找到2名受困民眾，消防員都讓民眾戴上共生面罩、協助他們脫困下樓，2樓火勢約在9點44分許撲滅。

    不過，屋主的59歲母親疑受困在2樓位置，尚未逃出，消防搜救人員持續在屋內與2樓位置搜尋，令人遺憾的是在晚間10點許，消防員在2樓發現1具女性焦屍，並做火場清理與相關調查。

    台南市中西區西寧街一棟五樓式民宅，在21日晚間9點多二樓位置失火全面燃燒，消防人員急射水灌救。（民眾提供）

    台南市中西區西寧街一棟五樓式民宅，在21日晚間9點多二樓位置失火全面燃燒，消防人員急射水灌救。（民眾提供）

    消防人員以防煙共生面罩救下受困失火位置樓上的民眾。（民眾提供）

    消防人員以防煙共生面罩救下受困失火位置樓上的民眾。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播