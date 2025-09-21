台南中西區5樓民宅大火 救出7人 2樓發現1女焦屍

台南市中西區西寧街一棟五樓式民宅，在21日晚間9點多二樓位置失火全面燃燒，消防人員急射水灌救。（民眾提供）

2025/09/21 22:24

上稿時間：22:12

更新時間：22:24

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市中西區西寧街上1處5樓透天民宅，於今天晚間9點14分許驚傳失火，先遣救災人車到場發現2樓位置冒出火舌、全面燃燒，並傳出有人受困。消防局119急派4梯次人車前往灌救，初步已救出3樓5名受困民眾、5樓2位受困民眾；屋主母親疑受困在2樓，持續搜救，不幸的是在10點許，消防員在2樓發現1具女性焦屍。

消防人員表示，救災人車分組進行救災與射水滅火；因為傳有民眾受困樓上，消防人員分成兩組搜救人員帶著防煙共生面罩進入屋內，從樓梯上樓救人，先在3樓陽台找到5名受困民眾、接著在5樓陽台也找到2名受困民眾，消防員都讓民眾戴上共生面罩、協助他們脫困下樓，2樓火勢約在9點44分許撲滅。

不過，屋主的59歲母親疑受困在2樓位置，尚未逃出，消防搜救人員持續在屋內與2樓位置搜尋，令人遺憾的是在晚間10點許，消防員在2樓發現1具女性焦屍，並做火場清理與相關調查。

消防人員以防煙共生面罩救下受困失火位置樓上的民眾。（民眾提供）

