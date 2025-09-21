自聘男看護病房內施打毒品 高市衛生局：僱用合格照服員有保障

高雄病患家屬自聘男看護犯毒癮、在病房施打毒品，衛生局表示醫院有合格看護可聘。（民眾提供）

2025/09/21 21:35

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市前金區某醫院內發生看護施打毒品，衛生局查出看護郭男是由家屬自行聘僱、並非醫院看護或員工，也無照顧服務員相關證照，衛生局呼籲家屬應僱用具資格的照顧服務員較有保障。

高雄前金區某醫院發生男看護涉施打毒品，郭姓男看護8月底在醫院病房照顧病患，被其他患者發現竟半夜在病房內施用海洛因，警方獲報到場，在郭男身上起獲2包海洛因、1支針筒，當場逮捕移送法辦。

經衛生局調查，該涉毒男子並非醫院合格聘僱的看護或員工，住院病患除家屬自行照顧、自聘看護，另可透過醫院協助聘僱合格照顧服務員，主要協助病患身體清潔與舒適照護、飲食、協助如廁、翻身、拍背等日常生活需求，並在護理人員指導下協助餵食、量測生理數值等工作。

衛生局指出，合格照顧服務員需由政府核准機構開設培訓課程，內容涵蓋長照知識、身體照護技巧、營養與輔具運用、臨終關懷等，完成課程可獲結業證書成為照顧服務員並投入長照服務工作。

此外，有照顧服務員需求民眾，可至衛福部照護司或勞動部網站查詢合法照顧服務員資源，或向醫院洽詢媒合所聘或合約並具資格之照顧服務員，較有保障。

