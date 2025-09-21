急還債洩漏400同袍、親屬電話給錢莊 前陸軍中尉判刑6月

時任陸軍五四工兵群中尉排長的潘姓男子為求整合債務與調降手續費，涉把軍中同袍與親屬的手機及住家電話號碼洩漏給錢莊人員，台南地方法院判潘男6月徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕2024年3月陸軍八軍團五四工兵群中尉排長潘姓男子，因財務不佳、以LINE與暱稱「錢像米」的錢莊人員聯絡求助整合債務，錢莊得知潘是職業軍人、要求潘提供同袍電話供其行銷，潘竟把部隊緊急召回名冊內同袍與親屬約400人的手機與住家電話提供給「錢像米」。台南地院依從一重的公務員藉機非法利用個資罪、判潘男6月徒刑。

潘男已於2025年2月1日退伍。法官表示，潘男所犯之罪不得易科罰金，但得易服社會勞動。不過，日後此案判決確定後能否易服社會勞動，是執行檢察官的權責，需由執行檢察官決定。

判決指出， 2024年3月間陸軍八軍團五四工兵群中尉排長潘姓男子，透過LINE與「錢像米」聯絡，錢某獲悉潘是職業軍人，為拓展客源，請潘提供軍中同袍的電話號碼給他做為行銷之用。潘男為求債務能夠整合並期調降手續費，就答應錢某。

同年3月21日某時，潘姓中尉在台南知義營區、利用代理後勤官機會，取得五四工兵群官兵緊急召回名冊電子檔，把此名冊加以編輯、留存軍人與親屬約400人的住家電話與各自手機號碼資料（但無姓名、地址等其他個資），並將電話號碼資料印成紙本、翻拍成照片。

同年3月27日晚間近11點，潘男用手機LINE把上述翻拍照片傳給「錢像米」，洩漏國防以外應秘密的文書、也侵害名冊中軍人與親屬的隱私權與資訊自主決定權。法官查指，潘男涉犯刑法公務員洩漏國防以外之秘密罪、個資法中公務員借職務機會非法利用個資等罪，應從一重罪的公務員非法利用個資罪處斷，且需加重刑責至2分之1。

法官考量大學畢業的潘男所為應予非難，因他坦承犯行、尚未與被害人達成和解，目前待業中，且已婚、育有1幼子，需扶養小孩等情狀，判他6個月徒刑。

