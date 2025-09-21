宜蘭三星無號誌路口2輛轎車相撞 車頭全毀4人逃過一劫

三星鄉健富路一段與安農北路三段路口，2輛福斯轎車相撞後，車內4人僅受輕傷。（圖由警方提供）

2025/09/21 18:26

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉一處無號誌路口，今天（21日）發生2輛福斯轎車相撞車禍，監視器畫面顯示，雙方經過路口時直接撞上，鐵灰色車輛停在馬路中央，藍色車輛彈飛撞上路旁水泥護欄，車頭都嚴重受損，2車4人僅受輕微擦挫傷，幸運逃過一劫。

三星警分局今天上午8點50分接獲報案，指稱三星鄉健富路一段與安農北路三段路口有交通事故，警方到場發現鐵灰色與藍色2輛福斯轎車，在無號誌路口相撞。

事發當時，57歲蘇姓男子開著鐵灰色福斯轎車，搭載53歲陳姓女子，沿著安農北路三段東往西方向行駛，另一輛藍色福斯轎車，由24歲楊姓男子駕駛，車上有34歲黃姓乘客，沿健富路一段南往北方向行駛，雙方在案發路口相撞，4人受輕傷，並未就醫。

雙方駕駛經過酒測，酒精濃度0，排除酒後肇事，車禍原因尚待釐清。警方呼籲用路人，行經無號誌路口時，應減速慢行，並依標誌標線禮讓，避免因一時大意釀成事故。

宜蘭縣三星鄉一處路口今天發生2車相撞，藍色福斯轎車彈飛後撞上路旁水泥護欄。（圖由警方提供）

