詐團天母狂提領 士林警鷹眼認出逮大馬籍女車手

馬來西亞籍女車手被警方認出逮捕。（記者王冠仁翻攝）

2025/09/21 18:27

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市天母地區近來頻繁出現外籍車手到ATM提領詐騙贓款，轄區士林分局為了壓制詐騙集團氣焰，針對提領熱區執行防制車手勤務。員警日前執行守望時，發現一名外籍女子外貌與衣著特徵，與曾在此處提領贓款車手符合，員警上前盤查，當場逮捕馬來西亞籍邱姓女車手，再循線逮到另外一名官姓收水手，2人都被警方依詐欺罪嫌送辦。

士林分局指出，近來天母地區經常有外籍車手出沒，這些車手專門到超商、銀行ATM提領詐騙贓款。警方為了防範車手提領，針對提領熱區規劃相關勤務，並要求員警牢記曾來提領的相關車手身影、面貌等特徵。

請繼續往下閱讀...

日前員警在忠誠路附近執勤守望勤務時，眼尖發現一名曾經在此處附近提領贓款的女車手身影，立刻上前盤查，果然逮到這名馬來西亞籍邱姓女車手。警方根據邱女手機通聯、對話紀錄，循線查出負責接收邱女贓款的收水手就在天母運動公園附近，員警前往埋伏，也順利逮到官姓收水手。

警方先後在這2嫌身上查扣現金10萬4500元、行動電話4支、人頭金融卡10張及作案用筆記型電腦、讀卡機等贓證物。

士林分局強調，詐騙集團近來為躲避查緝，改以招募外籍人士來台擔任提款車手，提領後立即交付上游並快速離境，企圖規避查緝，警方將持續強化大數據分析與線上埋伏，精準鎖定熱區，全力打擊詐欺犯罪；並呼籲民眾若發現可疑人士頻繁提款，務必即時撥打110通報警方，共同守護民眾財產安全。

警方從詐團2嫌身上查扣10萬多元贓款。（記者王冠仁翻攝）

