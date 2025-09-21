毒販擁大量毒品拒搜遭制伏 花蓮警起出制式手槍、子彈180發

花蓮警分局向上追查毒品來源，在廖嫌車上發現制式克拉克手槍1把、子彈180餘發。（警方提供）

2025/09/21 18:15

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮警分局向上追查毒品來源，鎖定53歲廖姓男子涉嫌長期販賣毒品牟利，日前持花蓮地方法院核發的搜索票前往廖男住處搜索，待廖男開著白色賓士車返家，警方一擁而上，廖還想要倒車衝撞逃逸被警方制伏。警方在廖男車上發現大量毒品及制式克拉克手槍1把、子彈180餘發，訊後依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮警分局今指出，日前持花蓮地方法院所核發搜索票，在吉安鄉某民宅旁查獲廖姓涉嫌人，同時起獲制式克拉克手槍1把、子彈180餘發、毒品海洛因、安非他命、依托咪酯煙油及煙彈、一粒眠、注射器、吸食器及刀械、甩棍等證物，全案依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送法辦。

據了解，警方在車上起獲大量各式毒品，包含一級海洛因毒品4包總重19.93公克、安非他命毒品2包總重232.58公克、依托咪酯煙油3瓶總重538.28公克、煙彈32顆、ㄧ粒眠4顆、電子磅秤3台，還在車上找到制式克拉克手槍1把，槍內含彈匣，長、短彈匣各1個，制式子彈百餘發，火力驚人，懷疑是從事毒品販售擔心被黑吃黑而擁槍自重。

廖嫌被起獲大量各式毒品，包含一級海洛因毒品、安非他命毒品、依托咪酯煙油、煙彈、ㄧ粒眠。（警方提供）

廖嫌訊後被依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例，移送花蓮地檢署偵辦。（警方提供）

