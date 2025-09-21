板橋電塔雙屍命案！疑欠高利貸200萬想不開 夫妻前天見兒強裝鎮定

劉男、曹女夫妻疑似在電塔輕生。（記者徐聖倫翻攝）

2025/09/21 17:37

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市大漢溪高灘地電塔發現有夫妻輕生，今下午進行刑事相驗，前來的家屬為死者兒子，面對雙親去世，他口罩掩面強忍悲傷。據了解，劉男、曹女為躲避債務，19日夜宿土城區旅館，兒子還有與他們見面，當時看來沒有異狀，沒想到卻是見父母的最後一面。

據悉，劉男、曹女因為裝潢生意，前後向超過10組高利貸錢莊借款，估算欠下200萬元，但這些事情夫妻倆完全沒有兒女知道。警方調查，劉男、曹女與兒女關係良好，兒女雖都在外租屋工作，但常常與父母保持聯繫，每次談到生意上的不順總是簡單帶過，兒女也僅知父母生意不順有在外欠錢，但萬萬沒想到欠這麼多。

今日警方通知劉氏夫妻的兒女前來認屍，2人都對父母突然離世感到錯愕與悲傷，下午的檢警相驗，僅有兒子到場，他戴著口罩但看得出眼神哀戚、迷惘，對父母的死因沒有意見，檢警發還遺體交予家屬辦理身後事。

