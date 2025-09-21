為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    板橋電塔雙屍命案！疑欠高利貸200萬想不開 夫妻前天見兒強裝鎮定

    劉男、曹女夫妻疑似在電塔輕生。（記者徐聖倫翻攝）

    劉男、曹女夫妻疑似在電塔輕生。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/09/21 17:37

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市大漢溪高灘地電塔發現有夫妻輕生，今下午進行刑事相驗，前來的家屬為死者兒子，面對雙親去世，他口罩掩面強忍悲傷。據了解，劉男、曹女為躲避債務，19日夜宿土城區旅館，兒子還有與他們見面，當時看來沒有異狀，沒想到卻是見父母的最後一面。

    據悉，劉男、曹女因為裝潢生意，前後向超過10組高利貸錢莊借款，估算欠下200萬元，但這些事情夫妻倆完全沒有兒女知道。警方調查，劉男、曹女與兒女關係良好，兒女雖都在外租屋工作，但常常與父母保持聯繫，每次談到生意上的不順總是簡單帶過，兒女也僅知父母生意不順有在外欠錢，但萬萬沒想到欠這麼多。

    今日警方通知劉氏夫妻的兒女前來認屍，2人都對父母突然離世感到錯愕與悲傷，下午的檢警相驗，僅有兒子到場，他戴著口罩但看得出眼神哀戚、迷惘，對父母的死因沒有意見，檢警發還遺體交予家屬辦理身後事。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播