合歡山武嶺驚見棄狗屍飄惡臭 太管處緝凶開罰

合歡山武嶺停車場一帶20日晚間飄出惡臭，原來有民眾將狗屍放進1只大紙箱棄置。（圖擷取自臉書「中橫路況交通資訊站」）

2025/09/21 16:58

〔記者張協昇／南投報導〕合歡山武嶺亂象又添一樁!昨晚有民眾發現武嶺停車場一帶飄出陣陣惡臭，循著臭味發現1只大紙箱，經通報相關人員打開紙箱一看，裡頭竟放置1隻狗屍。太魯閣國家公園管處表示，此舉不但破壞環境衛生，也恐影響高山生態，已報警調查，將依違反「國家公園法」開罰。

海拔3275公尺高的合歡山武嶺，是台灣公路最高點，也是欣賞合歡群峰、奇萊群峰壯闊優美山景及夜晚觀星的最佳去處，每逢雪季更吸引許多追雪族，一到假日大批遊客聚集、人頭攢動，將地標武嶺亭觀景台及停車場擠得水洩不通，是台灣最熱門的高山旅遊景點。

惟武嶺也因遊客多，亂象頻傳，常見民眾搞怪或脫序行為，過去就曾有民眾在武嶺亭平台搭帳篷、擺桌打麻將、甚至扛著生存遊戲步槍在武嶺亭走動，都被俗稱「鏡頭君」的路況即時影像監視系統拍下。而昨晚則有民眾在武嶺停車場一帶聞到陣陣惡臭，發現臭味係從1只大紙箱飄散出來，經通報相關人員打開紙箱一看，裡頭竟放置1隻狗屍，令人作嘔。臉書「中橫路況交通資訊站」粉絲專頁也發文譴責，表示山上都有設置監視器，不要以為沒人看到就抓不到。

對此，太魯閣國家公園管理處表示，高山生態環境脆弱，不容隨意棄置垃圾及污染物，在國家公園區域內隨意丟棄狗屍，恐已違反「國家公園法」，已通報保七總隊第九大隊閱監視器追查行為人到案說明，若有違法即開罰，也呼籲民眾上山應遵守相關規定，切勿以身試法。

合歡山武嶺亭是熱門旅遊拍照打卡景點。（資料照）

