台中警車後車廂突起火嚇壞人 兩警急滅火疑電瓶短路

台中市警局第5分局巡邏車，今天凌晨執行完勤務準備返所時，在半路後車廂起火，嚇壞路過民眾。（擷取自「社會事新聞影音」）

2025/09/21 16:52

〔記者陳建志／台中報導〕台中市第5分局一輛警用巡邏車，今天凌晨1點多執行完酒駕勤務準備返回派出所，員警突聞到燒焦味趕緊下車，沒想到打開後車廂，裡面的電瓶卻冒出火光，剛好有路過民眾看到，將起火影片上傳社群，民眾驚喊「火燒車了」，所幸員警趕緊拿出車上的滅火器迅速將火勢撲滅，僅電瓶膠化並未波及警車，初步懷疑是車上裝備壓到電瓶造成短路起火，詳細原因已聯繫電瓶廠商了解起火原因並設法改善。

網路流傳，台中市一輛警用巡邏車，今天凌晨1點多停在北屯區環中路與崇德路3段路口，巡邏車的後車廂打開，裡面卻出現火苗，一名員警疑似拿起背包拍打火苗試圖滅火，另一名員警則拿出隨車的滅火器迅速滅火，路過民眾看到都驚呼「警車怎麼會火燒車？」

第5分局東山派出所所長林育正表示，今天凌晨1點多，同仁在執行完取締酒駕路檢勤務返回駐地途中，在車上突然聞到有燒焦味，兩名同仁趕緊將巡邏車停在路邊下車察看，沒想到剛打開後車廂就發現裡面的電瓶起火，同仁趕緊拿滅火器滅火，因處置得宜迅速將火勢撲滅，僅電瓶外觀膠化，並未波及警車。

林育正表示，該顆電瓶是提供巡邏車警報器和警示燈的電力，初步懷疑是車上所載的裝備壓到電瓶，造成電瓶短路起火，後續已聯繫電瓶廠商了解詳細起火原因並設法改善，以維護執勤安全。

