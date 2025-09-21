為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中警車後車廂突起火嚇壞人 兩警急滅火疑電瓶短路

    台中市警局第5分局巡邏車，今天凌晨執行完勤務準備返所時，在半路後車廂起火，嚇壞路過民眾。（擷取自「社會事新聞影音」）

    台中市警局第5分局巡邏車，今天凌晨執行完勤務準備返所時，在半路後車廂起火，嚇壞路過民眾。（擷取自「社會事新聞影音」）

    2025/09/21 16:52

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市第5分局一輛警用巡邏車，今天凌晨1點多執行完酒駕勤務準備返回派出所，員警突聞到燒焦味趕緊下車，沒想到打開後車廂，裡面的電瓶卻冒出火光，剛好有路過民眾看到，將起火影片上傳社群，民眾驚喊「火燒車了」，所幸員警趕緊拿出車上的滅火器迅速將火勢撲滅，僅電瓶膠化並未波及警車，初步懷疑是車上裝備壓到電瓶造成短路起火，詳細原因已聯繫電瓶廠商了解起火原因並設法改善。

    網路流傳，台中市一輛警用巡邏車，今天凌晨1點多停在北屯區環中路與崇德路3段路口，巡邏車的後車廂打開，裡面卻出現火苗，一名員警疑似拿起背包拍打火苗試圖滅火，另一名員警則拿出隨車的滅火器迅速滅火，路過民眾看到都驚呼「警車怎麼會火燒車？」

    第5分局東山派出所所長林育正表示，今天凌晨1點多，同仁在執行完取締酒駕路檢勤務返回駐地途中，在車上突然聞到有燒焦味，兩名同仁趕緊將巡邏車停在路邊下車察看，沒想到剛打開後車廂就發現裡面的電瓶起火，同仁趕緊拿滅火器滅火，因處置得宜迅速將火勢撲滅，僅電瓶外觀膠化，並未波及警車。

    林育正表示，該顆電瓶是提供巡邏車警報器和警示燈的電力，初步懷疑是車上所載的裝備壓到電瓶，造成電瓶短路起火，後續已聯繫電瓶廠商了解詳細起火原因並設法改善，以維護執勤安全。

    台中市警局第5分局巡邏車，今天凌晨執行完勤務準備返所，半路後車廂卻起火，員警趕緊拿滅火器撲滅火勢。（擷取自「社會事新聞影音」）

    台中市警局第5分局巡邏車，今天凌晨執行完勤務準備返所，半路後車廂卻起火，員警趕緊拿滅火器撲滅火勢。（擷取自「社會事新聞影音」）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播