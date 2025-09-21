為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    彰化秀水7旬翁開車自撞翻覆 路邊車遭撞衰接罰單

    遭撞車輛因停放位置超出路面邊線，依道交條例規定屬違規停車，可開罰600元到1200元。（民眾提供）

    遭撞車輛因停放位置超出路面邊線，依道交條例規定屬違規停車，可開罰600元到1200元。（民眾提供）

    2025/09/21 16:52

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣秀水鄉中山路今天（21日）傳出自撞翻車意外，76歲周姓老翁開車自撞停放在路旁的自小客車，連人帶車翻個四腳朝天，酒測值為零，老翁供稱是開車恍神才會自撞。警方表示，遭撞車輛因停放位置超出路面邊線，依道交條例規定屬違規停車，可開罰600元到1200元。

    鹿港警分局表示，這起意外肇事車輛多處受損，老翁則是手腳擦挫傷、胸部不適，意識清楚，送往彰化秀傳醫院治療，老翁駕照正常。而停放在路邊遭撞的車輛則是左側板金受損，該車車輪超過白色的路面邊線，將依道交條例開單告罰。

    民眾說，今天傳出自撞意外的路段是秀水鄉中山路的市區，平日車水馬龍，因為市區道路為雙向各一線道，車速都不快，還好今天是星期日，鄰近的秀水國小與秀水國中都沒有上課，鄉公所、鄉農會也沒有上班，自撞發生時沒有波及其他人車，真是老天爺保佑。

    76歲周姓老翁開著自小客貨車，自撞停放在路旁的自小客車，連人帶車翻個四腳朝天，酒測值為零，老翁供稱是開車恍神才會自撞。（民眾提供）

    76歲周姓老翁開著自小客貨車，自撞停放在路旁的自小客車，連人帶車翻個四腳朝天，酒測值為零，老翁供稱是開車恍神才會自撞。（民眾提供）

    周姓老翁開車自撞，造成車子翻車。（民眾提供）

    周姓老翁開車自撞，造成車子翻車。（民眾提供）

    車子翻覆四腳朝天。（民眾提供）

    車子翻覆四腳朝天。（民眾提供）

    圖
    圖
