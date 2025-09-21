為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    勞保局工作群傳女性裸露片辯健康教育 男不服罰錢提訴訟被駁回

    勞保局男員工在工作群傳女性裸露影片辯稱是健康教育仍被罰錢，男子不服提訴訟被駁回。圖為台北高等行政法院。（資料照，記者劉詠韻攝）

    勞保局男員工在工作群傳女性裸露影片辯稱是健康教育仍被罰錢，男子不服提訴訟被駁回。圖為台北高等行政法院。（資料照，記者劉詠韻攝）

    2025/09/21 16:16

    〔記者吳昇儒／台北報導〕在勞保局任職的祝姓員工於2021年2月起多次傳性相關影像到工作群組內，引起女員工感到不適。祝男竟以兩性健康教育為由反駁，經主管提醒後，最終道歉妥協。未料，隔年又故態復萌，性騷擾申評會認定祝男行為已屬性騷擾，裁罰半個月年終獎金。祝男不服裁定，提出訴訟，經台北高等行政法院審理後，認為原處分無誤，予以駁回。

    處分書中指出，2021年2月16、23日及同年3月14日，祝男於LINE公務群組傳送性相關圖片及影片，同事們反映並不喜歡，但祝男卻以兩性健康教育為由反駁；經主管及同事明確告知該行為已經違反性別平等工作法，造成女性同仁感受不舒服，祝男方才以低頭道歉貼圖回應。

    隔年5月起，卻又開始傳大量裸露、帶有性隱喻照片及影片，前年3月26日再上傳女子穿上一體成型絲襪內衣，並彎曲兩腿蹲下動作之影片，及傳送「守護安全，請記得戴口罩、身穿防護內衣」引發同事強烈反彈。

    祝男卻無悔意，事後更反駁稱「我知道你不是身心健康人士，但你還有智商，不要感性看待每一件事情」、「請問你跟你老公在做愛做的事，那是色情嗎？」等歧視、貶損申訴同事的人格尊嚴。

    該機關隨即成立性騷擾申評會及專案小組，經調查後確認祝男行為已屬性騷擾，除記申誡外，並罰短發該年度年終獎金半個月。

    祝男不服，提起訴訟，認為上傳的群組有30多人，而非針對單一人士，因此不構成性騷擾，且自己是發布關心體重等文字，屬於幽默之舉，且也從未在群組道歉，貼圖僅是表示無奈「做愛的好處」影片內容屬於健康的教育常識；裸露圖片則是為了傳達女性的穿衣自主權，內容均無露點，發布動機單純沒有任何邪念，要求台北高等行政法院駁回原處分。

    法官審理後認為，原處分認定性騷擾事件成立，經核於法均無違誤，復審決定予以維持，亦無不合，駁回祝男之訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播