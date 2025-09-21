勞保局工作群傳女性裸露片辯健康教育 男不服罰錢提訴訟被駁回

勞保局男員工在工作群傳女性裸露影片辯稱是健康教育仍被罰錢，男子不服提訴訟被駁回。圖為台北高等行政法院。（資料照，記者劉詠韻攝）

〔記者吳昇儒／台北報導〕在勞保局任職的祝姓員工於2021年2月起多次傳性相關影像到工作群組內，引起女員工感到不適。祝男竟以兩性健康教育為由反駁，經主管提醒後，最終道歉妥協。未料，隔年又故態復萌，性騷擾申評會認定祝男行為已屬性騷擾，裁罰半個月年終獎金。祝男不服裁定，提出訴訟，經台北高等行政法院審理後，認為原處分無誤，予以駁回。

處分書中指出，2021年2月16、23日及同年3月14日，祝男於LINE公務群組傳送性相關圖片及影片，同事們反映並不喜歡，但祝男卻以兩性健康教育為由反駁；經主管及同事明確告知該行為已經違反性別平等工作法，造成女性同仁感受不舒服，祝男方才以低頭道歉貼圖回應。

隔年5月起，卻又開始傳大量裸露、帶有性隱喻照片及影片，前年3月26日再上傳女子穿上一體成型絲襪內衣，並彎曲兩腿蹲下動作之影片，及傳送「守護安全，請記得戴口罩、身穿防護內衣」引發同事強烈反彈。

祝男卻無悔意，事後更反駁稱「我知道你不是身心健康人士，但你還有智商，不要感性看待每一件事情」、「請問你跟你老公在做愛做的事，那是色情嗎？」等歧視、貶損申訴同事的人格尊嚴。

該機關隨即成立性騷擾申評會及專案小組，經調查後確認祝男行為已屬性騷擾，除記申誡外，並罰短發該年度年終獎金半個月。

祝男不服，提起訴訟，認為上傳的群組有30多人，而非針對單一人士，因此不構成性騷擾，且自己是發布關心體重等文字，屬於幽默之舉，且也從未在群組道歉，貼圖僅是表示無奈「做愛的好處」影片內容屬於健康的教育常識；裸露圖片則是為了傳達女性的穿衣自主權，內容均無露點，發布動機單純沒有任何邪念，要求台北高等行政法院駁回原處分。

法官審理後認為，原處分認定性騷擾事件成立，經核於法均無違誤，復審決定予以維持，亦無不合，駁回祝男之訴。

