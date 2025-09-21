南門市場驚見「SOS」 北市稅捐處女員工烏龍求救

有網友昨天晚上騎車行經台北市羅斯福路附近，赫然發現一旁南門市場大樓高樓層的玻璃外牆，居然有「SOS」的求救字樣，隨即報警。（資料照）

2025/09/21 16:09

〔記者王冠仁／台北報導〕有網友昨天晚上騎車行經台北市羅斯福路附近，赫然發現一旁南門市場大樓高樓層的玻璃外牆，居然有「SOS」的求救字樣，隨即報警。警方趕到現場了解，這才發現原來是有市府員工回來加班、卻忘帶門禁卡，要離開時無法開門，誤以為自己受困樓梯間，異想天開用這個方式對外求救；最終該名員工在大樓物管人員協助下順利脫困離去。

北市警中正二分局昨天晚上7時許接獲報案，民眾聲稱看到南門市場12樓辦公室外玻璃有SOS字樣。轄區警方隨即趕往，並向值班的物管人員釐清情況。

警方查出，一名台北市稅捐稽徵處女員工昨天進12樓辦公室加班，當晚7時許，她從12樓逃生梯要走到11樓，但忘記逃生梯大門「只出不進」，她以為自己被困在12樓跟11樓之間的逃生梯，情急之下拿起隨身紙筆寫下SOS字樣，還規律開關該處電燈來引起外界注意。

女員工此舉成功引起附近大樓住戶注意，有住戶隨即打電話通知南門市場大樓物管人員，物管人員協助該名女員工離去。

據悉，台北市稅捐稽徵處總處與中正分處今年6月底才搬遷至南門市場大樓11、12樓與8樓。物管人員透露，其實女員工當時可以直接從逃生梯走到1樓，但可能對大樓不熟悉，才意外鬧出這起烏龍事件。

