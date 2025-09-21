為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    南門市場驚見「SOS」 北市稅捐處女員工烏龍求救

    有網友昨天晚上騎車行經台北市羅斯福路附近，赫然發現一旁南門市場大樓高樓層的玻璃外牆，居然有「SOS」的求救字樣，隨即報警。（資料照）

    有網友昨天晚上騎車行經台北市羅斯福路附近，赫然發現一旁南門市場大樓高樓層的玻璃外牆，居然有「SOS」的求救字樣，隨即報警。（資料照）

    2025/09/21 16:09

    〔記者王冠仁／台北報導〕有網友昨天晚上騎車行經台北市羅斯福路附近，赫然發現一旁南門市場大樓高樓層的玻璃外牆，居然有「SOS」的求救字樣，隨即報警。警方趕到現場了解，這才發現原來是有市府員工回來加班、卻忘帶門禁卡，要離開時無法開門，誤以為自己受困樓梯間，異想天開用這個方式對外求救；最終該名員工在大樓物管人員協助下順利脫困離去。

    北市警中正二分局昨天晚上7時許接獲報案，民眾聲稱看到南門市場12樓辦公室外玻璃有SOS字樣。轄區警方隨即趕往，並向值班的物管人員釐清情況。

    警方查出，一名台北市稅捐稽徵處女員工昨天進12樓辦公室加班，當晚7時許，她從12樓逃生梯要走到11樓，但忘記逃生梯大門「只出不進」，她以為自己被困在12樓跟11樓之間的逃生梯，情急之下拿起隨身紙筆寫下SOS字樣，還規律開關該處電燈來引起外界注意。

    女員工此舉成功引起附近大樓住戶注意，有住戶隨即打電話通知南門市場大樓物管人員，物管人員協助該名女員工離去。

    據悉，台北市稅捐稽徵處總處與中正分處今年6月底才搬遷至南門市場大樓11、12樓與8樓。物管人員透露，其實女員工當時可以直接從逃生梯走到1樓，但可能對大樓不熟悉，才意外鬧出這起烏龍事件。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播