莽男持三節鞭打台大碩士生 9年前打死醉漢

馬姓男子因碰撞糾紛，持金屬材質的三節鞭（見圖）攻擊蕭姓台大碩士生，警方依殺人未遂罪嫌送辦；馬男9年前就曾於西門町打死一名醉漢而入獄。（記者鄭景議翻攝）

2025/09/21 15:45

〔記者王冠仁／台北報導〕台灣大學23歲蕭姓碩士生，日前在台北市信義路附近一間超商門口，因通行空間狹窄與46歲馬姓男子碰撞，馬居然事後折返現場，還拿出金屬材質的三節鞭攻擊蕭男頭部，蕭血濺當場。警方事後循線逮到馬男，將他依殺人未遂罪嫌送辦；不過，馬其實是詠春拳教練且身兼英語老師，而且他並非首次失控，他9年前就曾於西門町打死一名醉漢而入獄。

警方指出，18日晚上6時許，蕭姓碩士生在台北市信義路三段附近一處超商門口，因為通行空間狹窄、與馬男碰撞，雙方起口角。馬事後離去拿著三節鞭回到現場，在大安捷運站附近找到蕭並攻擊其頭部，導致蕭頭破血流，幸虧送醫後沒有生命危險。警方循線逮到馬，他聲稱自己情緒控制能力不佳，一時氣急攻心才動手。

不過，馬其實在9年前也曾在路上與人發生糾紛，還打死一名醉漢，並遭判刑4年6月，他事後入獄服刑，並於2022年5月獲假釋出獄。

根據判決，馬於2016年8月26日深夜10時許，在台北市西門町逛街時，與喝醉的葉姓男子因故發生爭吵。他氣不過，疑似尾隨葉男，沒多久發現葉男又跟另外一名路過婦人爭吵，他上前以左手臂橫向攻擊葉的下巴與頸部間部位，葉當場往後仰倒地並撞擊地面，導致雙額葉對撞性挫傷、左大腦硬腦膜下腔出血、蜘蛛網膜下腔出血及雙側側腦室出血，在當月31日因中樞神經休克死亡。

馬犯案後隨即離開現場，由西門捷運站轉搭計程車至龍山寺捷運站下車後，往廣州街夜市步行而去，隨後又徒步進入龍山寺捷運站搭乘捷運，想藉人潮掩護避免被警方鎖定，但最終仍被警方逮到。

他落網後聲稱，因為擔心葉會出手攻擊婦人，於是搶先推開葉，沒料到對方會死亡；他打官司時也辯稱，自己患有「注意缺陷障礙」、「衝動控制障礙」及焦慮症等。

根據判決書，馬最後賠償葉男家屬150萬元達成和解，他也因此案被判刑4年6個月。

