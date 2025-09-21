140cm黃金獵犬硬塞1公尺烘箱害中暑身亡 寵物美容店負責人被訴

一隻身長140公分的黃金獵犬被土城區一間寵物美容店人員長時間將犬隻塞進僅100公分的烘箱。此為黃金獵犬示意圖。（路透）

2025/09/21 15:59

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市土城區一間寵物美容店去年九月接受寄養一隻身長140公分的黃金獵犬，店內人員卻連續4天於下班時，將犬隻塞進僅100公分的烘箱，直至隔天上班方才放出，最終導致該犬中暑身亡。新北地檢署近日偵結，認定寵物美容店吳姓女負責人已違反動物保護法，依法提起公訴。

檢警調查，該犬隻於每天都必須在狹小的烘箱內待上很長的時間，且店家並未給予適當的飲水，導致該黃金獵犬長期處於通風不良的環境，撐到第四天就已經中暑身亡。

其遺體經台灣大學獸醫專業學院分子暨比較病理生物學研究所解剖後，認定該犬隻長時間處於通風不良環境，導致中暑身亡。

檢察官認為，該店既然提供犬隻寄養服務，理應提供合適的照顧及適當的生活環境，卻將140公分的犬隻塞進100公分的烘箱內，且未給予充分的飲水；因此認定吳姓女負責人違反動物保護法中的使動物遭受傷害致動物重要器官功能喪失罪，依法將她起訴。

新北地檢署近日偵結，認定寵物美容店吳姓女負責人已違反動物保護法，依法提起公訴。（記者吳昇儒攝）

