颱風天龜山島海域潛水溺水 33歲遊艇船員送醫不治

龜山島海域今天傳出潛水意外，一名33歲李姓男子在自由潛水不幸溺水，被救起已失去生命徵象。（圖由民眾提供）

2025/09/21 14:54

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭龜山島龜尾海域今天（21日）傳出潛水意外，一名33歲李姓男子在自由潛水不幸溺水，被救起已失去生命徵象，運回岸上送醫搶救，最後宣告不治。

受樺加沙颱風影響，台灣東北部沿海風浪逐漸增大，觀光署東北角風管處今天上午11點多宣布，宜蘭龜山島中午起到23日預警性封島2天半，不久後便傳出有人在龜山島海域潛水溺水意外。

海巡署第一巡防區上午11點多接獲宜蘭縣消防局通報指稱，一艘遊艇李姓船員在龜山島龜尾海域潛水時溺水，救起時呈現OHCA，由另艘遊艇協助載返頭城烏石港，中午12點多返達港區，消防局人員將李男搬運上岸，現場施以急救，再抬上救護車送到礁溪杏和醫院急救，12點46分宣告死亡。

據了解，今天上午8點多，李姓船員隨遊艇從烏石港出海，船上另有2名船員與11名乘客，合計14人，11點多，李男在龜山島龜尾海域潛水時溺水，同伴發現後將他救起，可惜晚了一步，當時已呈現OHCA狀態，事發原因仍待海巡署調查釐清。

溺水李姓男子上岸後，宜縣消防局人員施以急救。（圖由民眾提供）

消防人員將李男抬上救護車送醫急救，最終仍宣告不治。（圖由民眾提供）

